Kristin Skogen Lund nytt styremedlem i Mozilla

Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted, og tidligere administrerende direktør i NHO og konserndirektør i Telenor. Som leder av Schibsted leder hun ikke bare et mediehus, men også etablerte digitale tjenester som finn.no, mitt anbud, Lendo og prisjakt.no. Hun har også sittet i en rekke utvalg, og leder European Tech Alliance.

Skogen Lund har jobbet med digitalisering og internett siden 1998.

− Jeg husker Mozilla fra den tiden som et fyrtårn av kompetanse og idealisme, og en forkjemper for det åpne internett, skriver Skogen Lund i et blogginnlegg på Mozillas egne nettsider.

− En stor ære

Hun kaller oppdraget en stor ære.

− Det er spennende å sitte i styret i et USA-basert selskap med så sterke røtter, og som har vært en inspirasjon for meg de siste 25 årene, skriver Skogen Lund.

Det er fortsatt idealene om det åpne nettet som ser ut til å være den viktigste motivasjonen for oppdraget.

− Å bygge videre på tidligere suksesser er aldri lett, men i Mozillas tilfelle er det desto viktigere, ikke bare for Mozilla, men for å beholde et sunt internett og dermed vårt globale fellesskap. Jeg ser veldig frem til å være en del av, og bidra til, den enorme oppgaven, skriver Skogen Lund.