Kritisk til at leger bruker Facebook Messenger

Heller ikke Datatilsynet eller Norsk forening for Allmennmedisin anbefaler Messenger som kommunikasjonskanal mellom pasient og lege. Alle sammen ønsker at det offentlig får fortgang på de digitale helsetjenestene slik at lege og pasient skal kunne kommunisere sikkert. En del av landets legekontor har tatt i bruk digitale meldingstjenester gjennom helsenorge.no, men fortsatt er ikke alle meldingsfunksjoner på plattformen klare.