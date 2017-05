Christer Gundersen er teknisk leder i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Innlegget er skrevet av ham som privatperson. Foto: Friprogsenteret

Sist uke ble årets Creative Commons Global summit arrangert i Toronto, Canada. Konferansen samler aktivister fra hele verden som er engasjert i å fremme et åpent og fritt internett med spesielt fokus på fritt digitalt innhold og lisenser som bidrar til å skape en global delingskultur.

Under åpningen av årets CC Summit ble State of the commons 2016 lansert. State of the commons er en rapport som viser utviklingen av den globale delingskulturen, og dekker alt fra enkle ressurser som bilder og video til sammensatte læringsressurser eller det som kalles Open educational resources(OER).

Hovedkonklusjonen i årets rapport er at den digital allmenningen fortsetter å vokse i et voldsomt tempo.

Jane Park er Director of platforms and partnerships hos Creative Commons og når jeg spør henne hva som er nytt i årets state of the commons svarer hun:

– Fra å fokusere mest på tall og statistikk tidligere, har vi i år hatt mer fokus på menneskene bak prosjektene. Dette er er første gang vi har samlet gode eksempler fra hele verden i forbindelse med State of the commons, og fra disse plukket vi ut de beste historiene for vise frem den globale delingskulturen.

Historiene dekker områder som billedkunst, musikk, utdanning og forskning. Alt fra New York’s Metropolitan Museum of Art, som har sluppet 375,000 digital verk i det fri, til prosjektet African storybook som har gjort tilgjengelig bøker på en rekke afrikanske språk under Creative Commons lisens.

2,5 millioner frivillige

Mest imponerende er likevel Wikipedia med sine 2,5 millioner frivillige som har bidratt med 42,5 millioner artikler på 294 forskjellige språk.

Flickr er fortsatt størst med tanke på bilder og kan nå vise til smått utrolige 381 millioner bilder publisert under en av CC lisensene. Youtube leder, ikke overraskende, an blant videotjenestene, og har akkurat nå passert 30 millioner filmer underlagt en fri lisens.

Det er ikke mange norske prosjekter på listen, men Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er fortsatt Europas største offentlig prosjekt for åpne digitale læringsressurser (OER), både med tanke på antall ressurser og antall unike brukere.

Årets konferanse viser i seg selv hvor stor denne bevegelsen er i ferd med å bli

Det eksisterer nå over 1,2 milliarder bilder, filmer og andre verker med fri lisens, som er en økning på hele 100 millioner fra 2015. I tillegg viser statistikken at bruken av de meste liberale lisensene fortsetter å dominere.

Av alt innholdet som nå deles fritt er nesten 65% underlagt en lisens som gir deg som bruker mulighet til å gjenbruke, endre og til og bruke i kommersiell sammenheng. Disse lisensene er det vi kaller «Free Culture»-lisenser.

Årets konferanse viser i seg selv hvor stor denne bevegelsen er i ferd med å bli. Konferansen var utsolgt lang tid i forkant og aldri har så mange mennesker fra så mange forskjellige nasjoner vært samlet for å stake ut kursen for fremtidens Creative Commons community.

Les også: Creative Commons løser rettighetsproblemet for NRK »