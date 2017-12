Thomas Tømmernes, head of IT-Security i Atea. Bilde: Atea/Fredrik Formoe Solbrekken

Før mobilkameraets inntog, var den største frykten for mange de (litt for gode) nye bekjentskapene eller servering av for mye ærlighet i plenum. Festdigitalisering betyr at det alltid er én som synes det er artig å forevige en flau handling eller god tale som kan benyttes som pressmiddel eller posisjonering i ettertid.

Til tross for at vi blir «nødt» til å oppføre oss bedre, er det faktisk slik at julebord gir høysesong for tap av verdisaker av både fysisk og digital karakter.

Sett deg i følgende scenario: I det du forlater festlokalene oppdager du at telefonen din er borte. Du får en uggen følelse fordi du vet du har eposten på telefonen – den samme eposten du bruker hver dag, og som inneholder informasjon kun ment for dine øyne.

Du er ikke alene

- Forsikringsselskapene sier de opplever en økning i mobiltyverier og annen vinningskriminalitet mot slutten av året.

- En spørreundersøkelse Norstat har gjort for Telenor viser at hver fjerde nordmann har mistet eller blitt frastjålet telefonen en eller annen gang.

Ved tyveri, er det to vanlige scenarioer: Enten blir enheten stjålet og funnet av vinningskriminelle. Motivet til disse er å omsette enheten så raskt som mulig og det er sjeldent interessant hva som er på enheten. Om enheten derimot blir stjålet av noen som er ute etter dataene lagret på enheten, er motivet å hente ut data fra enheten, uavhengig av hvordan denne er sikret. Fjernsletting er en fin løsning i begge tilfeller, men forutsetter at enheten er på nett for å motta signalet om fjernsletting.

Kriminelle i det andre scenarioet har gjerne dette i bakhodet og kan benytte mobile faraday-bur. Dette kan for eksempel være i forbindelse med industrispionasje, og er elementer PST gjerne legger innunder hybrid krigføring.

Bruk digital hjelm

Før private bilder, e-poster, meldinger og passord kommer på avveie, er det lett å gjøre preventive tiltak i forkant. En kombinasjon av sterk tastelås, god kryptering og et særdeles bevisst forhold til hva du har lagret på telefonen din, kan være avgjørende ved tap. I tillegg bør du sørge for å ha oppdatert programvare og aktivere muligheten for fjernsletting, for å sikre at din private informasjon forblir hos deg.

Sammenkomster skal være hyggelige. Jeg kan ikke garantere deg trygge nachspiel skulle du dukke for langt ned i rødvinsgløggen, men her har du i hvert fall noen råd for som kan gjøre deg litt tryggere når du er ute i de kalde vinternetter.

Jeg benytter sjansen til å ønske alle en sikker og riktig god jul.