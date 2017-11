Sven Seljom, daglig leder i Evondos. Bilde: Evondos

Arild Haraldsen skriver i Digi at spørsmålet er om når Bent Høie blir vår nye ehelse-minister. Jeg tror ikke Høie bør bli det, men ikke det fordi jeg er uenig i Haraldsens poeng. Han sier tvert i mot mye klokt.

Vi er enige om at det går for tregt med digitaliseringen av helsesektoren. Gevinster blir bare i liten grad tatt ut. Grunnen til at vi kan si noe sånt, er at teknologien allerede er her. Eller sagt på en annen måte - «e» har vi. Derfor bør ikke Bent Høye bli ehelse-minister. Han bør være Helseminister. Han bør ha fokus på hvordan vi organiserer helsevesenet på best mulig måte ut fra dagens virkelighet.

I dagens virkelighet har vi enormt mye teknologi og det har blitt snakket mye om og utviklet velferdsteknologi i en årrekke. Kloke hoder har uttalt at på dette feltet snakkes det 90 prosent om teknologi og 10 prosent om organisering, men for å få noe gjort handler det 90 prosent om organisering og 10 om teknologi. Å kalle Høie for ehelse-minister, blir å snakke enda mer om teknologi.

Teknologien er en naturlig del av alt vi gjør og det må den også være i helse- og omsorgs-sektoren

Ut fra hvordan vi kjenner politireformen, er det i stor grad en teknologireform. Her har man organisert seg slik at ved bruk av teknologi kan politiet være mer ute på veien og mye av kontorarbeidet skjer der og da, i bilene. Teknologien er et virkemiddel for å organisere arbeidet på en annen måte.

Ingen snakker om å kalle Per-Willy Amundsen for eJustisminister eller Siv Jensen for eFinansminister. Teknologien er en naturlig del av alt vi gjør og det må den også være i helse- og omsorgssektoren. Organisering og endringsledelse er det som trengs i kommunene, og teknologien er en naturlig del av dette. Stå på Helseminister!

Sven Seljom er daglig leder i selskapet Evondos Norge .