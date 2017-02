Kryptovaluta er snart verdt mer enn gull. Ekspertene tror den vil fly over 2000 dollar i 2017

Aldri før har Bitcoin vært like mye verdt som den er i dag. Natt til fredag kostet den digitale valutaen 1 186 amerikanske dollar. Til sammenligning koster en unse (27 gram) gull 1 249 dollar.

Analytikerne er fortsatt optimistiske for en varig kursoppgang.

Ser vi en verdi på 2 100 dollar?

Saxo Bank skrev i en rapport ved årsskiftet at kursen kan stige til 2 100 dollar i 2017 hvis land som Russland og Kina aksepterer valutaen som et alternativ til den amerikanske dollaren.

Da valutakursen ble introdusert i 2010 kostet én Bitcoin seks amerikanske cent. Dermed er en Bitcoin verdt rundt 200 000 ganger mer i dag enn for bare syv år siden.

Årsaken til den massive oppgangen det siste året er at kineserne for alvor har fått øynene opp for den digitale valutaen.

USA graver fortsatt opp massive mengder gull

Der amerikanerne fortsatt graver opp milliarder av dollar i gull hvert eneste år, satses det nå i Kina massivt på digitale gullgruver. Mellom 60 og 70 prosent av verdens Bitcoin-utgraving skjer nemlig i Østen, Ifølge China Money Network.

Hver eneste dag står gigantiske serverfarmer i den kinesiske byen Mabian i Sichuan-provinsen i høygir for å produsere Bitcoin.

Jobber 24 timer i døgnet

Her jobber arbeiderne 24 timer i døgnet, hele året igjennom. En serverfarm kan produsere 50 Bitcoins om dagen – rundt 416 000 norske kroner.

China Money Network skriver at billig vannkraft gjør affæren svært kostnadseffektiv.

Men kineserne dominerer ikke bare Bitcoin-utvinningen. Produksjonen av maskinvaren som benyttes er det også kinesiske selskaper som står for, konstaterer MIT-professor Brian Forde.

(artikkelen fortsetter under)

Problematisk med Kina-dominans

Han mener det er et problem at en så stor del av utvinningen skjer på ett og samme sted. MIT-mannen mener det svekker sikkerheten til Blockchain-teknologien.

Ifølge Forde fører en sentralisering til at teknologien vil være mer sårbar for angrep og sikkerhetsbrudd.

Bitcoin er et godt investeringsobjekt

Men selv om Bitcoin har fått fotfeste som betalingsmiddel i Europa, dreier det seg mer om spekulasjon når det kommer til det kinesiske Bitcoin-hysteriet, mener ekspertene.

– Kinesere mangler gode muligheter til å investere. Bitcoin er en valuta som vokser fort, og er en god aktiva. I mange tilfeller er det en veldig god mulighet for å tjene penger, sier Bobby Lee til Business Insider.

Han er administrerende direktør BTCC, en av Kinas største Bitcoin-børser.

Myndighetene prøver å stoppe Bitcoin-rushet

BTCC-direktøren mener allikevel at kinesiske myndigheter gjør sitt for å forhindre at Bitcoin skal få skikkelig fotfeste i det kinesiske markedet.

– Det handler om at kinesiske myndigheter mener at renminbi skal vær den eneste valutaen i omløp. Derfor er det en stigma mot å bruk Bitcoin som betalingsmiddel, sier han og fortsetter:

– En annen grunn er at Kina har veldig gode betalingsløsninger på nett - dermed har ikke Bitcoin helt klart å få et fotfeste her som betalingsmiddel, sier Bobby Lee.