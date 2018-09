Kryptovaluta for en halv milliard kroner stjålet

Bitcoin og annen kryptovaluta til en verdi av en halv milliard kroner er stjålet i et hackerangrep i Japan, melder japanske medier.

Japansk finanstilsyn har innledet en inspeksjon av Tech Bureau, et selskap som veksler kryptovaluta og som ble rammet av hackerangrepet som førte til at kryptovaluta for 6,7 milliarder yen forsvant.

Det digitale veksleselskapet var torsdag offline, og det vil ikke være operativt før angrepet er grundigere undersøkt.

Kryptovalutaene som er stjålet, er både bitcoin, bitcoin cash og den japanske varianten monacoin.

Kryptovaluta er populært i japan, og så mange som 50.000 forretninger skal være villig til å akseptere betaling i kryptovaluta.