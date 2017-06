Kryptovaluta-minere støvsuger markedet for grafikkort. Komplett.no: – Tilgjengeligheten begynner å bli en utfordring

Aksjekursene til både AMD og Nvidia har steget mye de siste seks månedene. Foto: Google Finance

Et voldsomt oppsving i interessen for «mining» av kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum har ført til mangel på flere typer grafikkort på verdensmarkedet. Ethereum selges nå for rundt 330 dollar (ca. 2800 kroner), mens den lå på bare 8 dollar for et halvt år siden. Det er en økning på mer enn 4000 prosent (!) på seks måneder.

For å mine disse valutaene brukes gjerne kraftige grafikkort, og den økte etterspørselen etter grafikkort fra AMD og Nvidia har fått aksjekursene til de to selskapene til å stige kraftig. Mange kjøper nemlig store mengder grafikkort for å lage såkalte «mining farms».

Nettbutikken komplett.no bekrefter overfor digi.no at de merker økt etterspørsel også i Norge.

– Vi merker godt til minerne. De gikk først hovedsakelig etter Radeon RX 570/580, men på grunn av den ekstreme etterspørselen og derav lange leveringstider har de begynt å gå over til GeForce GTX 1060 og 1070. Tilgjengeligheten på nevnte GeForce-kort er derfor også i ferd med å bli en utfordring, skriver produktsjef for grafikkort hos Komplett.no, André L. J. Løver, i en epost til digi.no.

Berører både AMD og Nvidia

Situasjonen ligner noe vi så i 2013, da en kraftig økning i prisene på Bitcoin og Litecoin førte til at prisene på grafikkort gikk i taket. Ifølge ExtremeTech berørte dette den gangen først og fremst AMD, ettersom AMDs grafikkort da var mer effektive enn Nvidia-grafikkort til mining av kryptovalutaer.

Nå er det imidlertid stor etterspørsel etter både AMD- og Nvidia-grafikkort, ettersom forskjellene mellom kortene er mindre.

Prisen på AMD Radeon RX 580 har holdt seg stabil i Norge. Foto: Prisguide.no

– Kortene fra begge leire er såpass like, at minerne bryr seg lite om hvilket merke som står på det de kjøper, sier Løver.

Han understreker imidlertid at dette kan rase sammen over natten, om verdien på Ethereum og Bitcoin plutselig skulle falle kraftig – noe som kan skje om veldig mange globalt skulle veksle det de har minet frem til andre valutaer samtidig.

Utenlandske medier melder om utsolgte butikker og at prisene på grafikkort som blant annet AMD Radeon RX 570/580 og Nvidia GTX 1060/1070 har steget kraftig.

Men en rask sjekk på prissammenligningstjenesten Prisguide.no viser at prisene ser ut til å ha holdt seg ganske stabile – selv om enkelte av kortene riktignok ikke finnes på lager.

Fikk du med deg denne? I 2020 vil Bitcoin svi av like mye energi som hele Danmark

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »