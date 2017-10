Kubernetes rykker inn på første klasse i Microsofts sky

Pilene peker oppover for Kubernetes.

Bak navnet gjemmer det seg en programvare som kan rulle ut, skalere og håndtere konteiner-instanser i skyen i automatisert form. Verktøyet ble opprinnelig utviklet av Google for intern bruk, men er senere utgitt i åpen kildekode.

Og nå er dette godt på vei til å bli bransjestandarder for nettskyer, innen sin kategori som er kalt orkestrering.

I forrige uke var det konteiner-programvaren Docker, som var inne i varmen, til tross for at Docker har sitt eget alternativ i denne disiplinen, nemlig Swarm.

Denne uken er det Microsofts skyplattform Azure som nå introduserer en ny «håndtert» Kubernetes-tjeneste. Foreløpig dreier det seg om en «prøveutgave», og det er enn så lenge ingen ekstra omkostninger knyttet til bruk av løsningen. Det har vært mulig å bruke Kubernetes i Microsofts sky siden 2015, men nå blir produktet støttet på en måte som skal gjøre det enklere å benytte enn tidligere.

– Vi har registrert at kundene har forelsket seg i vår eksisterende Kubernetes-støtte på Azure Container Service, som har vokst med 300 prosent det siste halvåret, skriver Microsoft i et blogginnlegg.

Med Kubernetes på første klasse lover Microsoft en enklere håndtering av driftsmiljøer. Den nye tjenesten inkluderer et skybasert kontrollpanel, automatiske oppgraderinger, selv-reparerende egenskaper, enkel skalering og et enkel grensesnitt for både utviklere og de som jobber med drift av klyngene.

Dette skal borge for enklere bruk av Kubernetes enn i sin opprinnelige form, der programvaren har ord på seg for å være relativt komplisert.

En av opphavspersonene til Kubernetes, Bredan Burns, står for øvrig i spissen for konteinertilpasningen i Azure.

Artikkelen er levert fra Version2.dk