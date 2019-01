Kun 16 prosent av mobildata via mobilnett i Norge

Den nordiske undersøkelsen fra konsulentselskapet Tutela trekker også fram at Ice i Norge leverer best når det gjelder kvalitet, målt som evne til å levere HD video mer enn 90 prosent av tiden.

Forskjell skyldes priser

Analytikerne hos Tutela slår fast at den store forskjellen mellom mobildatabruken i Finland og Norge skyldes ubegrensede datapakker til fast pris i de finske mobilnettene, og relativt sett dyrere mobildata i Norge. Høye priser på mobildata i mobilnettene sporer nordmenn til å benytte «gratis» wifi i stedet.

Ice slår sine konkurrenter når kvaliteten måles. Men analytikerne understreker at alle de nordiske nettene skårer høyt på kvalitet.(Klikk for større bilde) Foto: Tutela

Tutela skriver på sitt nettsted at de har samarbeid med 3000 app-utviklere og at mange av dem har lagt inn Tutelas programsnutt for datainnsamling i bakgrunnen av sine apper. Bak denne nordiske undersøkelsen skal det derfor være 14 milliarder målinger fra 250.000 mobilbrukere.

I en kommentar til tallmaterialet skriver Tutela at sammenhengen mellom datakostnader og mobildatabruk er klar. Finland har laveste priser per gigabyte og mest mobildatabruk, mens Norge har høyest priser og lavest databruk. Om sammenhengen mellom kvalitet og mobildatabruk utforskes, blir det klart at selv om norske mobilbrukere har best kvalitet i nettene, øker ikke mobildatabruken. Kort sagt, det er datapris som bestemmer bruken.

Telenor best på 4G

Tutela-analytikerne skryter uhemmet av de norske nettenes 4G-dekning, men slår fast at Telenor har litt bedre dekning og kvalitet enn Telia, særlig utenfor byene. Dette forklares med at selv om Telia og Telenor har samme tilgang til spektrum, har Telenor betydelig flere basestasjoner.

Tutela-målingene i Norden Målingene skjer via apper på smartmobiler som har inkludert en programvaresnutt fra Tutela. Alle opplysninger her stammer fra Tutela. Antall målinger: 14,8 milliarder Nedlastningstester: 700.000 Opplastningstester: 700.000 Svartidstester: 11,5 millioner Jitter-tester: 11,5 millioner Pakketap-tester: 11,5 millioner

I Norge har Telenor rundt 8000 basestasjoner, Telia har rundt 5000 og Ice har 2000, ifølge en presentasjon fra Ice Group. Sammenliknet med Finland, Sverige og Danmark er det størst bruk av 4G i Norge, nettopp på grunn av den gode 4G-dekningen.

Ice presenteres som en nykommer - fra 2015 - med 80 prosent befolkningsdekning, i motsetning til de to andre operatørene som har nasjonal dekning og har bygd 4G-mobilnett i Norge siden de åpnet nettene henholdsvis 14. desember 2009 (Telia) og 10. oktober 2012 (Telenor).

Denne artikkelen ble først publisert hos Inside Telecom, som er en del av Teknisk Ukeblad Media.