Kun stasjonær PC på jobb? Dette bør du passe på hvis koronakrisen tvinger deg over på enhetene hjemme

Tusenvis av norske arbeidstakere jobber for tiden hjemmefra. Men ikke alle arbeidsgivere har vært like forberedt på behovet for mobile arbeidstakere korona-krisen har ført til. Medarbeidere som bruker stasjonære PC-er på jobb, kan bli tvunget over på hjemme-enhetene sine. Disse oppfyller ofte ikke de samme sikkerhetsstandardene en sentralt administrert jobb-PC med profesjonelle sikkerhetsløsninger gjør.