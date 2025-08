Kunnskapsministeren: – Man trenger ikke smarttelefon

Ved 77 skoler i Norge har det lokale foreldreutvalget (FAU) fattet et vedtak om at barna på deres skole ikke skal ha smarttelefon innen 2030. Det viser en opptelling Nationen har gjort. Tallene er basert på grasrotinitiativet Smarttelefonfri barndom.

– Noen har skilte foreldre. Det kan også være en vanskelig familiesituasjon med en sykdomshistorikk som tilsier at barnet kan ha behov for det. Men da går det an å ha en dumb phone. Man trenger ikke smarttelefon. Det er vel anbefaling nok, sier kunnskapsminster Kari Nessa Nordtun (Ap).

En såkalt dumb phone – også kalt trykketelefon – har trykktaster som mangler internett. Den kan derfor kun brukes til å ringe og sende tekstmeldinger med.

Ved 137 skoler har også én eller flere foreldre engasjert seg i at barneskolebarna skal vente med den første smarttelefonen.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er skeptisk.

– Jeg mener foreldre bør tenke grundig gjennom når de gir smarttelefon, sier statsministeren og understreker samtidig at han ikke vil ha en mening på vegne av alle.