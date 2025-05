– Kunstig intelligens gjør dataspillet mer realistisk enn TV-serier

– TV-titting er passive greier. Spiller du spill, kan du selv involvere deg. Du kan styre historiens utvikling. Etter hvert kan du også ha dype samtaler med figurene i spillet.

Det sier Per-Arne Andersen. Han forsker på kunstig intelligens og cybersikkerhet ved Universitetet i Agder (UiA) og har spilt dataspill siden gutteårene.

Nå venter han og andre gamere på sjette utgave av dataspillet Grand Theft Auto (GTA). Første utgave kom i 1997. GTA 6 blir lansert 26. mai 2026.

Kjennere forventer at den nye GTA vil revolusjonere spillverdenen, slik serien har gjort flere ganger før.

Men før vi slipper Andersen til med å spå om det som kan bli nytt, lar vi ham forklare noen av nøkkelordene han bruker:

NPC (Non-Player Character) er en karakter i dataspill. Den styres av dataprogrammet, ikke spilleren. Slike NPC-er kan være folkemengder. Det kan være en butikkeier, en vakt som patruljerer et område eller en karakter som gir spilleren oppdrag eller informasjon. NPC-ene er på forhånd stilt inn med et visst antall fastlagte måter å reagere og svare på, omtrent slik Siri-appen på Iphone er.

NPC med KI-styring betyr at karakterene i spillet styres av kunstig intelligens (KI). Det gir nye muligheter for å samarbeide med en butikkeier eller folkemengde. Med KI-styring fremstår NPC-ene i større grad som realistiske figurer. De reagerer mer variert og realistisk på det spilleren gjør.

En simulering eller det å simulere innebærer å etterlikne eller gjenskape en hendelse eller et utsnitt av virkeligheten. I spillets verden innebærer det ulike tekniske løsninger som tar sikte på å etterlikne situasjoner og hendelser fra den virkeligheten vi alle kjenner. Eksempler på dette er når spillet gjenskaper folkemengder, trafikk og værforhold. Målet er ofte at spillets verden skal fremstå realistisk og ligne på den virkeligheten vi kjenner fra før.

Kunstig intelligens (KI) innebærer for dataspill at spillet utvikler seg mer etter kommandoer og styring fra spilleren enn dataprogrammet i spillet. KI gir spilleren en forsterket følelse av selv å skape spillets historie og hendelser. Ved bruk av avansert KI fremstår spillets verden enda mer realistisk og virkelighetsnært.

Dataspillet Grand Theft Auto (GTA) har siden 1997 imponert spillverdenen med nyskapende teknologi og historiefortelling.

Rockstar Games er utvikleren av spillserien GTA.

Venter nye gjennombrudd

Det har gått 12 år siden GTA 5 kom i 2013.

– Vi kan forvente oppdrag og historier som tilpasser seg spillestilen til den enkelte gameren, mener forsker Per-Arne Andersen ved UiA. Foto: UiA

Nå knyttes det stor spenning til neste utgave. Spenningen skyldes at Rockstar Games går langt i bruken av vold og sex. Men det skyldes også at selskapet er kjent for å være nyskapende når det gjelder historiefortelling og teknologi.

Ifølge Andersen har GTA-spillene til nå brukt ganske tradisjonelle og enkle KI-systemer. Både NPC-karakterer og simulering av trafikk og hendelser har vært basert på enkle mønstre.

Han forventer nye teknologiske gjennombrudd med GTA 6, eller ved andre nye spill som nå er under utvikling.

Forskeren tror KI-teknologi blant annet kan bidra til at spilleren kan føre mer naturlige samtaler med karakterene i spillet.

– NPC-ene vil samarbeide mer med spilleren. Karakterene får bedre hukommelse. De kan huske tidligere samtaler og hendelser. Slik vil spillet bli enda mer realistisk, sier Andersen.

Spilleren utvikler historien

Ny KI kan også bidra til at karakterer i folkemengder får et mer individuelt preg.

– Med bruk av ny KI kan de få en mer personlig atferd. Spilleren kan snakke og samarbeide med dem. Det gjør dataspillet mer realistisk enn TV-serier. I spillet blir du ikke bare en TV-titter, men en deltaker. Du preger selv utviklingen av hendelser og historier, sier Andersen.

Med GTA 6 forventer forskeren også mer avanserte systemer for naturlig språkbehandling.

– Du kan etter hvert føre meningsfylte samtaler med karakterene i spillet. Mer naturlig bruk av språket gir også bedre emosjonelle reaksjoner hos NPC-karakterene. Etter hvert vil alt i spillets verden reagere mer i tråd med spillerens handlinger. Vi kan forvente oppdrag og historier som tilpasser seg spillestilen til den enkelte gameren, sier Andersen.

Forskeren understreker at han ikke er sikker på at GTA 6 vil bidra med disse nyvinningene.

– Mitt poeng er at kunstig intelligens er i stand til å bidra med dette i nye dataspill. Og Rockstar Games er en aktør som er i stand til bruke KI på denne måten, sier han.

Ulønnsomt å aldri avslutte

– Kan vi nå se for oss en fremtid der spill aldri tar slutt fordi KI bidrar til at nye historier bare fortsetter etter hvert som du spiller?

– Ja, det er en reell mulighet. KI-teknologi gjør det mulig å skape nytt innhold hele tiden. Det kan skapes nye oppdrag og ny utvikling av historien. Alt blir basert på spillerens handlinger og ønsker. Det kan skape et spill som bare fortsette å tilby stadig nye og meningsfulle opplevelser. Da tar spillet aldri tar slutt, sier Andersen.

Han tror derimot ikke at det skjer. Han tror ikke bransjen er interessert. Spillutviklerne vil unngå å lage spill som varer evig.

– Spillutviklerne skal tjene penger på å utvikle stadig nye konsepter og nye utgaver av etablerte spill. Derfor tror jeg alle spillutviklerne er interessert i å lage en naturlig slutt for alle sine spill. Da får de også sjansen til å fornye seg, lage nye spill og selge mer.

