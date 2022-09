I Colorado har en kunstig intelligens nå vunnet en kunstkonkurranse i anledning delstatens årlige marked.

Delstatsmarkedene, kalt «state fair» på engelsk, er en slags utstilling eller messe som avholdes årlig i alle amerikanske delstater, enten om sommeren eller tidlig på høsten.

Bildet som vant kunstkonkurransens digitale kategori, ble generert av Jason Allen ved hjelp av en kunstig intelligens som heter Midjourney. Den fungerer ved at man sender den en beskrivelse av bildet man ønsker – eller bare en hvilken som helst tekststreng, dersom man ønsker å gi den litt mer frihet. AI-en vil deretter generere ett eller flere utkast som man kan velge å forstørre eller be den om å ta utgangspunkt i for å lage flere bilder.

Interaksjonen med Midjourney skjer ved hjelp av kommandoer i chatte-tjenesten Discord.

Laget hundrevis av bilder

Jason Allen bidro med disse tre bildene og synes det er påfallende at de som klager mest over maskinenes involvering i prosessen, også later til å være de som ikke anerkjenner hans bidrag til bildene. Foto: Skjermdump

Allen skrev på Discord at han har laget hundrevis av bilder ved hjelp av Midjourney, og gradvis har raffinert sin beskrivelse av dem – kalt «prompts» – for å få ønsket resultat. Han valgte deretter ut de tre han likte best og skrev dem ut på lerret etter å ha forstørret dem med en annen tjeneste.

Bildet, som han kaller «Théâtre D'opéra Spatial» («Romoperateateret» på en slags norsk), ser nesten litt malerisk ut i stilen, men er lett gjenkjennelig som et Midjourney-bilde for dem som har litt erfaring med tjenesten.

Midjourney utvikles kontinuerlig, og bildeuttrykket endrer seg mye for hver gang en oppdatering lanseres. Ofte kan man selv velge å benytte en oppdatering som ennå er i beta, og man kan også spesifisere at man ønsker å bruke tidligere varianter dersom man foretrekker den stilen de ga bildene.

Spår kunstens død

– Jeg visste at dette ville være kontroversielt, skrev Allen på Midjourneys Discord-server. Han påpeker at han aldri har forsøkt å skjule verken sitt eget eller programvarens bidrag, og han merket bildene sine med «Jason Allen via Midjourney».

– Jeg genererer bilder med Midjourney, tar dem så en runde i Photoshop og oppskalerer til slutt med Gigapixel, sa Allen.

Ikke alle er like begeistret for kunsten, konseptet eller prosessen.

– Yeah that's pretty fucking shitty, skrev Genel Jumalon i en tweet.

– Vi ser på kunstens død utfolde seg foran øynene våre, skrev Twitter-brukeren OmniMorpho og uttrykte bekymring for at kreativt og kunstnerisk arbeid vil overtas av maskiner.

Her i Digi.no-redaksjonen har vi testet ut Midjourney i noen måneder og tidvis latt oss imponere av hva vi får ut av den.

Som en demonstrasjon, her er to kjappe bilder vi ba den generere i sakens anledning: