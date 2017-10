Kursen på kryptovalutaen har gått bananas: – Det er helt utrolig

Nok en gang går bitcoin-prisene banans. Onsdag kveld lå kursen under 5000 dollar, under 6 timer senere var den oppe i 5800 dollar, før kursen igjen falt og landet rundt 5600 dollar fredag morgen. Det overrasker analytikerne.

– Dette er helt bemerkelsesverdig, spesielt med tanke på at Kina forbø all handel med bitcoin tidligere i år. Det kinesiske markedet stod da for rundt 10 prosent av all omsettingen i markedet, sier sjefstrader Jordan Hiscott hos Ayondo Markets til The Guardian.

Japanere handler som ville

Det store handelsvolumet er det i stor grad japanerne som står for. 58 prosent av alle transaksjonene foregår med japanske yen.

Landet har gitt lisenser til 11 digitale børser.

Den ville oppgangen skal blant annet skyldes rykter om at amerikanske nettbutikker skal akseptere bitcoin som betalingsmiddel.

For bare to uker siden anerkjente japanerne bitcoin som betalingsmiddel på lik linje med yen.

Gigantisk svindel

Mens kjendiser som boksestjernen Floyd Mayweather, rikmannsdatteren Paris Hilton og skuespilleren Jamie Foxx handler bitcoin i stort volum, advarer andre mot kryptovalutaen –som før sommeren hadde en verdi på rundt 1500 dollar – mot å spekulere.

Administrerende direktør i JP Morgan Jamie Dimon har blant annet kalt bitcoin for en enorm svindel som til slutt kommer til å eksplodere.

Dimon mener valutaen best egner seg for dophandlere, mordere og mennesker som lever i diktaturer.

Kommer aldri til å bli anerkjent

Han lovte også at alle JP Morgan-meglere som investerte så mye som et rødt øre i kryptovalutaen ville få sparken.

Professor Kenneth Rogoff i økonomi og politikk ved Harvard universitetet er en av mange som ikke har tro på at dagens bitcoin-priser vil vare.

Han skriver i Australian Financial Review at det er «idioti» å anta at det vil tillates at bitcoin vil erstatte penger utstedt av sentralbanker.

– Det er en ting for myndigheter å tillate mindre, anonyme transaksjoner med digitale valutaer. Noe som faktisk er ønskelig. Det er derimot noe helt annet å tillate store anonyme transaksjoner. Det ville gjøre det svært vanskelig å få innbetalt skatt eller stå imot kriminelle virksomheter, skriver han.