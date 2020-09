Kvinne døde etter løsepengevirus-angrep

En kvinnelig pasient måtte omdirigeres til et annet sykehus etter at sykehuset i Düsseldorf ble rammet av et såkalt løsepengevirus-angrep. Det førte til at kvinnen ikke fikk hjelp i tide, og døde.

Løsepengeangrepet skal ha satt deler av sykehusets datasystemer ut av spill i en uke. Det svake punktet skal ha vært en «mye brukt kommersiell tilleggsprogramvare», uten at sykehuset vil spesifisere på dette tidspunktet, skriver Techxplore.

Angrepet førte til at alle systemer krasjet gradvis, og sykehuset fikk ikke tilgang til data. Dermed måtte øyeblikkelig hjelp-pasienter omdirigeres, og operasjoner utsettes.

Sykehuset selv fikk aldri noe løsepengebrev, men etterforskerne tror Heinrich Heine-universitetet, som sykehuset er tilknyttet, kan ha vært det egentlige angrepsmålet.

Da angriperne fikk vite at sykehuset var rammet og at pasienter ble skadelidende, skal de ha avbrutt angrepet og sendt en digital nøkkel for oppløsing av serverne til etterforskerne.

Dataangrepet blir nå etterforsket som uaktsomt drap av tysk politi.

I USA ble 764 helseinstitusjoner rammet av løsepengeangrep i 2019. Det er mange kjente tilfeller tidligere der helseinstitusjoner er rammet av løsepengeangrep, men ingen kjente dødsfall som knyttes til dette før nå.