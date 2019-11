Labour utsatt for «sofistikert og storstilt» dataangrep

– Labour fulgte korrekte, inngåtte prosedyrer og varslet oss raskt. Dette angrepet var ikke vellykket, og hendelsen er nå avsluttet, sa en talskvinne for det britiske nasjonale cybersikkerhetssenteret (NCSC) tirsdag.

Partiet kaller selv mandagens angrep «sofistikert og storstilt».

Ifølge BBC dreide det seg om et tjenestenektangrep (DDoS) som oversvømte Labours server med nettrafikk for å få tjenesten til å knekke sammen. Tidlig tirsdag sa en Labour-kilde at angrepene kom fra datamaskiner i Russland og Brasil, men senere tirsdag meldte BBC og The Sun at mandagens angrep ikke var knyttet til noe statsapparat.

Hvis dette er et tegn på hva vi har i vente i dette valget, gjør det meg svært nervøs

Angrepet forstyrret likevel deler av Labours valgkampaktiviteter før parlamentsvalget i Storbritannia 12. desember.

Labour-leder Jeremy Corbyn sa i en tale på et valgarrangement i Blackpool tirsdag at han er bekymret over mulige nettangrep. Dette var en svært alvorlig hendelse, selv om angriperne ikke lyktes, sa han.

– Men hvis dette er et tegn på hva vi har i vente i dette valget, gjør det meg svært nervøs, sa han.

Storbritannias har tidligere fått kritikk for at landets valglover ikke er oppdatert og rustet for utfordringene i den digitale tidsalder.

Den tidligere lederen av kultur- og mediekomiteen i det britiske Parlamentet, Damian Collins, har bedt om at det iverksettes en bred innsats mot desinformasjon for å beskytte landets valgsystem.