Lager Norges første heldigitale digitaliseringskonferanse. – Fysiske konferanser er de ekstrovertes arena

Selskapet Global Forums arrangerer i august det de hevder er Norges – og kanskje verdens – første digitale digitaliseringskonferanse. Med det menes at du skal kunne sitte og delta på hele konferansen fra kontorstolen eller godstolen hjemme.

Bjørn Christian Nørbech, daglig leder i Global Forums. Foto: Global Forums

– Det som er helt nytt er at dette er en heldigital konferanse. Det finnes mange konferanser hvor man streamer, men da er det mer passivt. Her er det kun en digital konferanse. Alle deltar på nett og det er tilrettelagt for interaktivitet, forteller Bjørn Christian Nørbech, daglig leder i Global Forums. Han mener denne typen konferanser er fremtiden, og kan spare både tid og penger – og ikke minst miljøet.

Temaet for konferansen er digitalisering, hvordan bedrifter kan overleve de neste fem årene, og hva som skal til for å lykkes med innovasjon. Nørbech forteller til digi.no at målgruppen for konferansen er ledere og «digitale hoder», alt fra gründere til store virksomheter.

Mange kjente navn – inkludert statsministeren – på talerlisten

Konferansen innledes av statsminister Erna Solberg, og Nørbech har fått med seg en rekke prominente foredragsholdere – blant annet Walter Qvam, styreleder i Digital Norway (sekretariatet for regjeringens Digital21-prosjekt), samt ledere fra bedrifter som Evry, Google Norge, Kongsberg Digital, IBM, SAP, Telenor og Telia. Heidi Austlid fra IKT-Norge, Robert Steen fra Oslo kommune, Toril Nag fra Lyse og Håkon Haugli fra Abelia kommer også for å snakke om hvordan man kan lykkes med omstilling. Du finner hele programmet her.

– Når man ser på hvem som bidrar, så står det ikke tilbake for noen annen fysisk konferanse, understreker Nørbech.

Slik ser brukergrensesnittet til konferansene ut. Disse skjermbildene er fra en online karrieremesse, basert på samme tekniske plattform. Foto: Global Forums

Han forteller at deltakerne til konferansen registrerer seg og logger på med brukernavn og passord, og at de bruker en portal som heter Onvent til gjennomføringen av selve konferansen. Dette er en løsning de har brukt siden 2015 i forbindelse med blant annet virtuelle karrieredager, som er en online rekrutteringsmesse hvor studenter og andre kan møte potensielle arbeidsgivere og få råd fra eksperter.

Presentasjonene fra foredragsholderne er spilt inn på forhånd, men de fleste av foredragene vil bli etterfulgt av en interaktiv chat hvor man kan stille spørsmål.

– Alt er i et kompakt format, og det som er annerledes og nytt er at du har en live interaksjon. For deltakeren skal det oppleves som mest mulig live.

Konferansedeltakerne blir møtt av et grafisk brukergrensesnitt som skal gi følelsen av å være på en vanlig fysisk konferanse, og det vil til og med være utstillere man kan besøke i pausene mellom foredragene.

Virtuell mingling

– Men mye av grunnen for mange til å gå på konferanser er jo muligheten til å treffe andre. Mister du ikke muligheten til å «mingle» når du skal delta på en konferanse via PC-en?

Det vil være mulig å besøke utstillere i pausene. Foto: Global Forums

– Jeg mener det er enklere å bygge et profesjonelt nett på nett, enn fysisk. Når man melder seg på så gir man tilkjenne hvilke temaer man er interessert i, slik at vi kan koble folk sammen, koble dem med andre deltakere, med utstillere, og så videre.

Nørbech sier videre at nordmenn ikke er mestere i smalltalk, og tror det er de ekstroverte – utadvendte – som trives best på fysiske konferanser.

– Vår konferanse er både de ekstrovertes og de introvertes arena.

Ifølge Nørbech sier mange at de bruker for mye tid på konferanser, og at mange er interessert i å spare tid på dette – uten å gå glipp av det faglige innholdet.

– Hvor mange deltakere forventer dere?

– Det må man si med litt forsiktighet når man gjør det for første gang. Vi har hatt 2500-5000 deltakere på karrieremesser, og har en målsetning på 1000 deltakere.

