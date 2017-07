Laget av én utvikler: Nå tar «mobbe-appen» Norge med storm

Navnet betyr ærlighet på arabisk, og den er laget av én enkelt utvikler.

Og én var visst alt som trengtes.

Nå må nemlig giganter som Vipps, Snapchat og Instagram alle se seg slått av Sarahah, som denne uken ligger som nummer to på listen over de mest nedlastede gratisappene i norske Apple Store.

Beregnet på sjefer og ansatte

Appen ble i utgangspunktet laget for at ansatte skulle få muligheten til å gi anonyme tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk til sjefer og andre autoritetspersoner.

– I Saudi-Arabia er vi tett knyttet til venner og familie, og vi er veldig ærlige. Men det finnes barrierer for ærlighet, som alder og posisjon. Det er disse barrierene vi vil bryte ned, sier utvikler Zain al-Abidin Tawfiq til Mashable.

Men alder og posisjon til tross: Nå er appen åpnet for absolutt alle, og den fungerer omtrent som Yelp.

Men i stedet for å gi anmeldelser til restauranter, gir du til mennesker. Alle tilbakemeldingene dukker opp i en egen feed. I appen kan man søke opp hvem som helst, forutsatt at de er registrert i appen med sitt virkelige navn.

Da er det kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor appen har fått rykte på seg som en mobbe-app, og har fått gjennomgående dårlige tilbakemeldinger i både Apple Store og Google Play.

Mobbe-app?

«Gratulerer, dere laget nettopp nettmobbe-appen, idioter» og «Du vet at folk mobber hverandre med denne appen» er noen av kommentarene på den norske Google Play-siden.

Utvikleren bak appen, Zain al-Abidin Tawfiq, forklarer til Financial Times at han «gjør sitt beste» for å få bukt med problemet.

Blant annet har han lagt inn en funksjon som lar brukere blokkerer andre-. I tillegg skal meldinger som inneholder enkelte ord filtreres bort.

I feltet hvor man skriver inn tilbakemeldingene står det «Legg igjen en konstruktiv beskjed», uten at det ser ut til å ha stanset nettrollene.

Flere lignende apper

Hva som har fått denne appen til å spre seg så raskt er vanskelig å si. Apper som Whisper og Secret lar deg også sende meldinger anonymt.

En annen tjeneste som tidligere har skapt store overskrifter er ask.fm, hvor man kan stille brukere anonyme spørsmål. Norske ungdommer benyttet nettstedet til å mobbe hverandre i stor skala.