Laget løsning på to dager: Loyall gir Oslos utesteder gratis digital gjesteregistrering

Da Oslo kommune mandag kveld innførte krav om gjesteliste på byens serveringssteder for å kunne spore og varsle gjestene ved smittetilfeller, hadde programvarefirmaet Loyall i Bergen allerede utviklet en enkel, QR-kodebasert løsning for å registrere gjester digitalt.

Loyall leverer teknologi for innsamling, bearbeiding og bruk av big data til restauranter, hoteller og butikker i Norden. Men i stedet for å selge inn produktet hos kundene sine i hotell- og restaurantbransjen, bestemte de seg for å gi bort løsningen gratis. Dagen etter at Oslo kommune annonserte registreringspåbudet, har rundt 50 restauranter meldt seg for å få ta i bruk løsningen.

Mange bruker penn og papir

Ifølge det byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa på pressekonferansen mandag, der hovedstadens nye koronatiltak ble annonsert, viser kommunens kontroller at rundt 70 prosent av utestedene allerede har et system på plass for å registrere gjester. Men ifølge Loyall bruker mange av dem enkle løsninger der man rett og slett registrerer gjestene ved å skrive ned navn og kontaktinfo ved hjelp av penn og papir.

– Det utfordrer kravene til håndtering og lagring av personopplysninger i henhold til personvern- og GDPR-regler. Vi behandler allerede store mengder data på vegne av kunder, og dermed har det vært ganske enkelt å tilfredsstille personvernskravene også i dette produktet. Vi har det samme nivået på GDPR-løsningene i dette systemet som i våre andre produkter, forteller kommersiell direktør Martin Kongsvik i Loyall til Digi.

Det innebærer blant annet sikkerhetsløsninger mot hacking, automatisk sletting av dataene etter 14 dager, forsikring mot at informasjonen brukes til andre formål og informasjon til og innhenting av tillatelse fra brukerne.

Gjestene registrerer selv

Løsningen fungerer ved at gjestene skanner en QR-kode med mobiltelefonen sin når de kommer inn på et serveringssted. Da blir de sendt til en nettside hvor de legger inn kontaktinfo og hvor lenge de planlegger å være på utestedet.

Hvis de ikke legger inn hvor lenge de er på stedet, blir det lagt inn et standardtidsrom for oppholdet som serveringsstedet selv kan velge. Restauranter og utesteder vil for eksempel kunne legge inn fire timer, mens en kaffebar vil kunne bruke et kortere tidsrom.

Dersom en gjest senere blir syk, skal vedkommende varsle serveringsstedet, og så sendes en SMS til alle gjestene som er oppgitt å være på stedet i samme tidsrom som den smittede gjesten, slik at de kan gå i karantene.

Det er lagt inn en buffer i systemet, slik at også de som har vært på serveringsstedet i inntil to timer etter den smittede gjesten, vil få beskjed.

– Det er bedre å varsle ti personer for mange enn ti personer for få, sier Kongsvik.

Utviklet på to dager

– Innstrammingen av koronareglene i Oslo ble annonsert mandag. Hvordan har dere rukket å få på plass dette systemet så raskt?

– Påbudet kom i går, men allerede mandag i forrige uke kom det jo en anbefaling om at serveringsstedene burde registrere gjestene, og kundene våre fikk da spørsmål fra gjestene sine om hvordan de skulle registrere seg. Når vi snakket med serveringsstedene, uttrykte de frustrasjon over at det var tungvint å registrere gjestene sine manuelt. Da tok vi det til utviklingsavdelingen vår, som sa at det ville være relativt enkelt å lage en løsning ved å justere allerede eksisterende programvare.

Loyall startet prosjekteringen av gjesteregistreringen onsdag i forrige uke, var ferdig med versjon én på fredag, og testet den gjennom helgen ved restaurantene til kjeden Villa Paradiso. Den har vist seg å fungere bra der, og nå er Loyall klare til å rulle den ut. Gratis.

– Vi bestemte oss for at vi ville delta i koronadugnaden og bidra til å få ned smittespredningen, forklarer Kongsvik.

– Dere gjorde det vel ikke bare av godhet?

– Nei, altså, vi jobber mye med restauranter og hoteller, og vet hvilken tøff periode bransjen har vært inne i etter korona. Det er klart at det er en fordel for oss at bedriftene i bransjen overlever. Og når vi så at vi kunne levere denne løsningen uten særlig handling, var det ingen grunn til å begrense den til bare våre eksisterende kunder, sier Kongsvik, som innrømmer at tiltaket også har en verdi i form av reklame og goodwill.

Ikke bare for serveringsbransjen

Loyall har vært i kontakt med rundt 50 restauranter som vil bruke systemet etter at de gikk ut med gratistilbudet sitt. De aller fleste ligger i Oslo, men noen av dem er kjeder med filialer andre steder i landet, forteller Kongsvik.

Han er åpen for at også andre enn serveringsbransjen tar systemet i bruk.

– Det trengs egentlig bare en printer til å skrive ut QR-koden for å ta systemet i bruk, og vi tilbyr det til alle som har et behov for å registrere besøkende.