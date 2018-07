Laget trojaner og solgte den for millioner – nå settes utvikleren bak lås og slå

Han mente trojaneren var et «legitimt verktøy for systemadministratorer», men den forklaringen kom ikke amerikaneren Colton Grubbs, skaperen av LuminosityLink, langt med i retten.

Etter å ha sett bevisene, har han nå sagt seg skyldig i å utvikle, markedsføre og gi teknisk støtte til brukere av skadevaren. Han skal ha solgt løsningen til rundt 6 000 personer for rundt 330 kroner per eksemplar, blant annet via nettsiden hackforums.net.

Verktøyet han har innrømmet å lage, kunne enkelt installeres på ofrenes PC gjennom skjulte nedlastinger eller over minnepinner og andre lagringsmedier.

Gir angriperne full kontroll

Derfra kunne skadevaren, ifølge dommen, gjøre følgende:

Styre ofrenes PC som et eksternt skrivebord.

Overvåke brukerne gjennom PCens kamera og mikrofon.

Overvåke tastetrykk.

Stjele innloggingsinformasjon til ulike nettsider.

Operere i det skjulte på ofrenes PC.

Bruke offerets PC til å kjøre tjenestenekt-angrep.

Hindre at godsinnet programvare kunne oppdage og fjerne LuminosityLink.

Forsøkte å fjerne beviser

Grubbs innrømmet også å ha ringt en samarbeidspartner mens FBI gjennomsøkte huset hans. Han skal ha gitt vedkommende beskjed om å «rydde rommet» sitt. Han har også innrømmet å ha gitt sin bærbare PC til en person i samme leilighet og ba ham gjemme den i bilen sin.

Han gjemte også bankkortet sitt, som var forbundet til hans Bitcoin-konto i et kjøkkenskap. Han gjemte en telefon som inneholdt informasjon om hans Bitcoins i et annet skap, og fjernet harddiskene fra PC-en sin før søket.

Tre dager etter søket overførte han 114 bitcoin fra sin «LuminosityLink bitcoin-konto» over til seks ulike bitcoin-kontoer, heter det i rettsdokumentene.

Aktoratet har bedt om 25 år i fengsel og bøter på drøyt seks millioner kroner. Han har godtatt et forlik, som skal gjøre at han maksimalt kan få 20 år i fengsel – britiske The Register tror derimot at den reelle straffen blir langt mildere enn dette.

Slår ned på utviklere

Amerikanske myndigheter skal så langt først og fremst slått ned på brukere av ondsinnet programvare. Men i det siste har også utviklere av skadevaren fått så hatten passer.

I fjor sa skaperen av Nanocore, Taylor Huddleston, seg skyldig i lignende forhold som Grubbs. I likhet med LuminosityLink var Nanocore en såkalt fjernaksess-trojaner med lignende egenskaper.

Huddleston ble dømt til 33 måneder i fengsel, i tillegg til to år med løslatelse under oppsyn.