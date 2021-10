Lanserer appstore for bildesensorer

Sony er verdens største produsent av bildesensorer i et marked som ventes å vokse rundt ni prosent årlig de neste fem årene. Markedet for CMOS-sensorer vil vokse til nesten 28 milliarder dollar i 2026, tror markedsanalyseselskapet Mordor Intelligence. Når man tenker på at både mobiler og kjøretøyer har mange kameraer hver, i tillegg til en lang rekke andre anvendelser, er slike tall til å forstå.

Derfor tar Sony Semiconductor Solutions Corporation et grep om lederposisjonen og styrker den, og kanskje markedsveksten også, gjennom å ta en slags Steve Jobs-manøver. De styrker sine egne sensorer gjennom å gjøre dem tilgjengelige for utviklere som kan lage apper til sensorene og den nye funksjonaliteten Sony jobber med.

Nytt forretningsområde

Sony er selvfølgelig interessert i å øke salget, men som Apple, Google og andre har vist er det mye å tjene på å drive en app-butikk også. Men da holder det ikke bare å selge brikker. Det som skal få fart på utviklingen og sette bildesensorer mer i fokus er den nye plattformen Sony har kalt AITRIOS. Fint navn, men ifølge senior General Manager i divisjonen for forretningsløsninger, Eita Yanagisawa, som presenterte nyheten for pressen i et nettmøte, har navnet en forklaring.

AITRIOS sjef: Eita Yanagisawa er senior General Manager i divisjonen for forretningsløsninger Foto: Odd Richard Valmot

– AI står selvfølgelig for kunstig intelligens og TRIO og S betyr at det er tre S-er etter AI. De står for Solution, Social Value, og Sustainability, sier han.

Det kan jo være at en markedsfører eller tre har vært inne i bildet her, for det er teknologi det først og fremst dreier seg om.

Voldsom datavekst

AITRIOS skal ta tak i den voldsomme veksten i data som kommer fra alle bildesensorene. I hvert fall Sonys egne. For om de skal åpne tjenesten for andres brikker er ikke bestemt, sier Yanagisawa.

For å fortsatt kunne håndtere veksten trengs det AI både på elektronikken som kobles til sensoren, på edge-tilkoblingen og i nettskyen. Da kan man få til trinnvis kraftig datareduksjon, samtidig som man finner den nålen i høystakken sensorene egentlig leter etter.

Åpner butikken

– Vi er fremdeles i en fase hvor vi snakker med utviklere som vil bruke plattformen vår. Vi diskuterer hvordan vi skal håndtere og dele inntektene med dem fra appene og tjenestene de produserer. Vi vil først og fremst ha et godt tosidig forhold til dem slik at vi sammen utvikler tjenesten, sier han på spørsmål fra digi.no.

Sony på sin side vil gjøre SDKer og verktøy tilgjengelig for utviklerne slik at de kan bygge apper og tjenester effektivt. De vil utvikle en markedsplass eller appstore, som slike gjerne kalles. Det gjør at de som er på utkikk etter apper og programvare lett kan finne de riktige utviklerne og kjøpe deres produkter. Sony vil sørge for at utviklerne og deres kunder får tilgang til nettskytjenester som tjenestene kan kobles til.

Med AITRIOS øker Sony sannsynligvis markedet for bildesensorene sine, men de stenger også døra for konkurrentene. Det er nok en del av strategien de ikke er så snakkesalige om Foto: Sony

Sonys nye Intelligent Vision IMX500 serie med bildesensorer skal være et fundament for rask utvikling av programvare og tjenester, men AITRIOS er ikke begrenset til de alene Foto: Sony

Første brikke ut

I mai i fjor lanserte Sony en bildesensor, IMX500, av det litt spesielle slaget. Den består at to sjikt der det øverste er selve sensoren. Den er koblet til et sjikt på undersiden som består av logikk noe som gir mer effektiv energiutnyttelse. Den passer godt til den nye plattformen for her kan masse programvare kjøre på den intelligente sensoren. Det betyr ikke at man trenger å vente på denne og liknende brikker. AITRIOS vil fungere godt med en rekke av Sonys sensorer, men de må utstyres med logikk i tillegg som IMX500 ikke trenger fordi den har logikken i «kjelleren».

– Det vil være opp til utviklere og systemintegratorer å bygge elektronikken eller å utvikle programvare som kan kjøre på den. Dette er noe helt nytt. Vanlige bildesensorer er stort sett ikke tilkoblet nettet i dag, men den IoT-bølgen som skyller over oss vil endre dette. Det gjør at vi tror AITRIOS vil blir et godt fundament for denne veksten når plattformen åpner litt senere i år, sier Yanagisawa.

I denne omgangen er plattformen rettet mot bildebrikker, men i fremtiden kan det også bli aktuelt å inkludere andre typer sensorer. Slike har litt av de samme utfordringene når de skal kobles til nettet. Det trengs AI for å få redusere datastrømmen og sortere ut det som egentlig trengs for nettskytjenester, enten de finnes i edge eller i store datasentre.

Kontrollere ventilasjon

Sony har allerede fått en del erfaring med bruken av systemet gjennom programvare som er utviklet for IMX500. Ved å utnytte funksjonaliteten i brikken i samarbeid med Microsoft Azure Cognitive Services har en felles lab utviklet et system som kontrollerer ventilasjon, oppvarming og kjøling i bygninger. Ved å la intelligente bildebrikker overvåke bygningen kan de sjekke hvor det er mennesker og sørge for at energiforbruket blir så lavt som mulig.

Den samme felleslab-en skal utvikle løsninger for handel, industri og andre områder som vil bli gjort tilgjengelig i appbutikken når den er oppe og står. Nå gjelder det for Sony å spre det glade budskapet, og tiltrekke utviklere til AITRIOS, hvis området skal vokse så mye som de håper og tror på.