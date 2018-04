Microsoft har lansert en ny funksjon i fillagringstjenesten Onedrive, som kan detektere sletting av filer forårsaket av såkalt utpressingsvare (ransomware). Selskapet innfører også en gjenopprettingsfunksjon i den versjonen av Onedrive som er beregnet på privatpersoner. Inntil nå er det kun Onedrive for Business-kundene som har hatt tilgang til en slik gjenopprettingsfunksjon.

For å få tilgang til de nye funksjonene må du ha et abonnement på Office 365 Home eller Office 365 Personal, skriver Microsoft i et blogginnlegg.

Den nye gjenopprettingsfunksjonen («File Restore») gjør det mulig å tilbakestille hele Onedrive-filområdet ditt til et tidligere tidspunkt fra de siste 30 dagene. Funksjonen er ment å brukes hvis du ved et uhell skulle slette en stor mengde filer, om du opplever at filer er ødelagt, eller for eksempel at du er rammet av utpressingsvare som har kryptert filene dine.

Detekterer angrep

Office 365 kan også oppdage angrep og varsle brukerne.

Hvis et angrep oppdages vil brukeren få varsling via epost, SMS eller i Windows, og bli guidet gjennom en gjennopprettingsprosess hvor du kan se tidspunktet for angrepet. Så kan du velge å gjenopprette til før dette tidspunktet.

Microsoft innfører også passordbeskyttelse av delte filer og mapper for å sikre tilgang til filer i Onedrive, slik at ikke uvedkommende skal få tilgang til filene om delingslenken kommer på avveie.

En annen nyhet i Office 365, som riktignok ikke er relatert til Onedrive, er at den nettbaserte epostklienten Outlook.com nå får mulighet for kryptering av innholdet i eposter du sender. Funksjonen krever riktignok at mottakeren også bruker enten Outlook.com, Windows Mail eller Outlook-appen for iOS eller Android. Det er også mulig å forhindre at mottakeren av eposten kan videresende krypterte eposter.

De nye funksjonene vil bli rullet ut til alle brukere i løpet av måneden.