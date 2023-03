Lanserer gratiskurs: Skal gjøre «avgjørende kunnskap om data» tilgjengelig for alle

Digital Norway og Universitetet i Bergen (UIB) har utviklet et gratis 10-timers kurs om data, nå tilgjengeliggjort for alle på datareisen.no.

Digital Norway omtaler kurset «Datareisen» som «en storsatsing og et omfattende kunnskapsløft om data og den digitale verden».

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i den digitale virkeligheten med utgangspunkt i data. Det blir en del av pensum på UIB, og på tre av Universitetet i Oslos etter- og videreutdanningskurs fra 2024.

Kursdeltakerne vil lære: Hva data er og hvor det kommer fra

Hvordan data brukes i praksis og hvordan din bedrift kan bli mer datadrevet

Datas rolle i samfunnet

Å styrke din evne til å lese, forstå og bruke data

Om dine rettigheter knyttet til dine personlige data Kilde: Digital Norway

A- og B-lag i næringslivet

Å forstå data og den digitale verden er kritisk for å delta i arbeidslivet fremover. Med Datareisen blir denne kunnskapen nå tilgjengeliggjort på en ny og engasjerende måte for bredden av norsk næringsliv, skriver Digital Norway i en pressemelding.

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, sier i meldingen at:

– Kunnskap om data er helt avgjørende for å lykkes, både som virksomhet, leder og arbeidstaker. I Digital Norway jobber vi med de fremste kunnskapsmiljøene i landet nettopp for å finne gode løsninger på felles problemstillinger. Datareisen er et slikt eksempel på hvordan vi nå gjør avgjørende kunnskap om data tilgjengelig for alle, og jobber for å unngå at digitalisering fører til A- og B-lag i næringslivet.

– Mangler kunnskap

Professor Barbara Wasson, som har ledet det faglige teamet som har jobbet med Datareisen ved Universitetet i Bergen, sier i meldingen at den økende mengde av digitale data, følger det med et stort behov for økt kunnskap og evne til å forstå og tenke kritisk rundt data og dens bruk.

Hun er direktør ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved universitetet.

– Etter å ha forsket på læringsanalyse og data literacy (datakompetanse, red.anm.) i flere år har vi sett at det mangler kunnskap om hva data er, hvor data kommer fra, hvordan data brukes hos de fleste – og hvordan det må utvikles kunnskap om alt dette. Vi ser også behovet for en form for standardisering, sier hun.

Digital Norway Digital Norway er en non profit-organisasjon eid av 15 næringslivsaktører, med mål om å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

Organisasjonen jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser. Kilde: Digital Norway

Også Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, kommenterer i meldingen at deres undersøkelser viser at veldig mange av medlemsbedriftene mangler kompetanse knyttet til data.

– Det begynner å bli et bekymringsfullt stort gap mellom de som henger med på den digitale

transformasjonen, og de som sliter med å koble seg på eller holde tempoet oppe, sier han.