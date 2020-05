Qualcomm har lansert en ny systembrikke (SoC) i Snapdragon-serien. I likhet med fjorårets Snapdragon 765 og den dyrere toppmodellen 865 har også den nye Snapdragon 768G-brikken innebygget 5G-støtte.

Snapdragon 768G skal ha fått en ytelsesoppgradering både på CPU- og GPU-fronten. Qualcomm skriver i pressemeldingen at brikken skal være spesielt godt egnet til spill.

Brikken har en 2,8 GHz Kryo 475-CPU som skal være omtrent 15 prosent raskere enn CPU-en i 765G, og GPU-en Adreno 620 skal også være 15 prosent raskere. GPU-en har i tillegg støtte for 120 Hz-skjermene som har begynt å komme i en del mobiltelefoner – og som gir enda jevnere flyt på skjermen. Det er også støtte for HDR (utvidet dynamisk omfang), samt at grafikkdriverne kan oppdateres via Google Play Store.

Bedre støtte for 5G over hele verden

I tillegg til bedre ytelse har Snapdragon 768G fått støtte for enda flere 5G-frekvenser, og skal nå støtte frekvensene som brukes i de fleste deler av verden. Det gjelder både frekvenser i det såkalte «millimeterbåndet» (frekvenser over 24 GHz) og sub-6 GHz – altså frekvenser under 6 GHz (inkluderer blant annet frekvensområdene som brukes til 4G i dag).

Snapdragon 768G støtter – i kombinasjon med det tilhørende X52-modemet – nedlastingshastigheter på opp til 3,7 Gbit/s og opplastingshastigheter opp til 1,6 Gbit/s. I tillegg til 4G/LTE og 5G er det støtte for 802.11ax – også kalt Wifi 6. Alle spesifikasjonene finner du her.

Den første mobiltelefonen med den nye brikken blir Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition. Hvorvidt telefonen blir tilgjengelig i Norge, vet vi ikke ennå.