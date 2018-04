Lanserer «smartbatteri» til røykvarsleren

OSLO (digi.no): Sparebank 1 skal i gang med pilottesting av det de kaller «smartforsikring» på bolig, hvor de har planer om å tilby ulike typer sensorer som forsikringskundene kan installere hjemme. Løsningene som skal testes ut i første omgang er et «smartbatteri» som man selv kan installere i eksisterende røykvarslere, samt en fuktsensor som varsler om vannlekkasjer.

Kjell-Jakob Krohn, innovasjonssjef i Sparebank 1 Forsikring. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Dette er ikke det første smartforsikrings-produktet fra Sparebank 1. For rundt ett år siden lanserte selskapet smartforsikring for biler.

– Vi har snart ettårsjubileum på smart bilforsikring, gjennom tjenesten Spinn. Dette har vært en suksess for oss, som har gitt oss mye erfaring og innsikt, sier Kjell-Jakob Krohn, innovasjonssjef i Sparebank 1 Forsikring til digi.no.

Spinn er en liten enhet som man plugger inn i den såkalte ODB II-porten til bilen, og som vil samle inn data om kjøremønsteret til bilføreren. Førere som kjører forsiktig og med god flyt, vil kunne bli belønnet med lavere forsikringspremie.

Skal forebygge skader

Krohn forteller at de på en eller annen måte har et forsikringsforhold til bortimot halvparten av alle boliger i Norge, og at det derfor er naturlig for dem å også se på ulike typer smarthusløsninger som kan være relevante i forbindelse med boligforsikring.

– Det er viktig for oss å se på hva vi kan gjøre for å hjelpe til med å forebygge skader. Vi ønsker ikke å bare være den som kommer og fikser ting når noe har gått galt, men å være litt mer proaktive og vise ansvar for kunden – i tillegg til at samfunnsansvaret også er viktig for oss.

Noe av tanken bak smartforsikringer er å bruke teknologi til å motivere og belønne god adferd. Innenfor bilforsikring handler det blant annet om å belønne god føreradferd, og også om å gi gode råd om hvordan man kan bli en bedre sjåfør.

– På bolig ser vi at det er noen områder der teknologi kan hjelpe. Det er mange som begynner å jobbe med smarthus og smartteknologi, men hvis du skal ut til den jevne forbrukeren så må det være noe som er nyttig og som folk flest enkelt kan ta i bruk, sier Krohn.

Slik virker sensorene

Det er det amerikanske selskapet Roost som står bak sensorene. Selskapet har spesialisert seg på å selge sine produkter gjennom samarbeid med forsikringsselskaper verden over.

Via en app kan en følge med på status for de ulike sensorene. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Den første sensoren er overraskende enkel. Det er et «smartbatteri» som ser ut som et vanlig 9 volts-batteri, og du bytter ut det vanlige 9 volts-batteriet i røykvarsleren din med denne.

Batteriet kobler seg til wifi-nettet i huset ditt. På siden av batteriet sitter det en liten mikrofon som kan høre når røykvarsleren begynner å ule. Da vil du få en varsling i appen på mobilen. Du vil også bli varslet når batteriet begynner å bli dårlig. Ifølge produsenten skal batteriet vare i 3-5 år, men da kan du bytte ut en liten batteripakke i batteriet – du trenger ikke bytte hele smartbatteriet.

Den andre sensoren er en vannlekkasjesensor. Det er en liten, rund dings som du kan plassere under kjøkkenbenken ved oppvaskmaskinen, ved varmtvannsberederen eller andre steder der det kan være fare for vannlekkasje. Sensoren kobler seg til wifi-nettet, og du får varslinger via den samme appen som brukes til smartbatteriet.

I tillegg til å detektere vannlekkasjer, har sensoren også en temperaturføler og en føler for luftfuktighet. Temperatursensoren kan brukes til for eksempel å registrere om det er fare for at at rør kan fryse.

Du har oversikt over målinger fra alle sensorene i mobilappen. Foto: Roost

Via appen kan du selv sette opp hva du vil bli varslet om, og det er mulig å la venner og familie også bli varslet om for eksempel brann eller vannlekkasjer.

– Det var et par ting som appellerte med disse sensorene. Det er noe folk kan ta i bruk selv, det krever ingen proff installasjon og du trenger ikke noe nytt utstyr – du kan bruke din gamle røykvarsler, sier Krohn.

Blant konkurrentene i dette markedet er blant andre Verisure, som gjerne selges gjennom alarmselskaper. Også disse har ulike typer sensorer, blant annet for brann/røyk og vannlekkasjer.

Kommer til høsten

Krohn forteller til digi.no at noen hundre av selskapets kunder vil være med på pilot-testingen av Roost-sensorene, som starter i mai. Så vil selskapet i løpet av høsten gjøre en evaluering for å finne ut hvordan de skal tilby dette til sine øvrige kunder.

Sparebank 1 kommer i piloten til å gi kundene én av hver enhet, og verdien av disse er i underkant av 1000 kroner. Det er ikke avgjort hvordan dette vil bli dersom de lanserer løsningen til alle kunder, men ulike modeller blir vurdert.

– Det er jo en vinn-vinn-situasjon. Jo tidligere man oppdager en vannskade, jo enklere er det å fikse det og jo mindre problemer er det også for kundene. Men det viktigste er hvordan kundene vil oppleve verdien av dette, sier Krohn.