Lanserer ubegrenset datamengde – men bare for tidsbegrensede perioder

OSLO (digi.no): Telia har lansert en tjeneste som gir ubegrenset datamengde på mobilabonnementet – vel å merke i en veldig tidsbegrenset periode.

Ubegrenset data kjøpes inne i Mitt Telia-appen.

Med den nye Data Boost-tjenesten kan Telias privatkunder surfe ubegrenset i en periode på én eller tre timer, mot å betale henholdsvis 19 eller 39 kroner. Tjenesten kan aktiveres ved behov inne i Mitt Telia-appen, og man vil få varsling når det gjenstår fem minutter av fri bruk-perioden.

Det er naturligvis ingen tilfeldighet at lanseringen kommer nå like før OL, noe Telia også gjorde et poeng ut av.

– Vi har snakket mye med kundene våre for å finne ut hvilke problemer vi kan hjelpe dem å løse. Utfordringen er at kundene begrenser seg, for eksempel når de har lyst til å se en serie eller strømme en fotballkamp når de sitter på bussen. De er redde for å bruke for mye data, og redde for å miste kontrollen, sa Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge under en pressekonferanse på mandag.

Ser kraftig økning i databruken

Den gjennomsnittlige databruken for Telia-kunder økte fra 2016 til 2017 med 54 prosent, og selskapet merker økt trafikk i mobilnettet i forbindelse med sportsarrangementer.

– Nå trenger ikke brukerne å skjenke databruken et sekunds oppmerksomhet, men kan heller kose seg med innholdet. Dette fjerner bekymringene, sier Jamne.

Om det vil lønne seg å bruke Data Boost vil selvfølgelig avhenge av hvor mye data man har igjen på abonnementet sitt. Har man uansett rikelig med data til å kunne strømme den ekstra timen med video, vil det naturligvis ikke være lønnsomt å kjøpe fri databruk til dette. Men vi ser for oss at løsningen kan være nyttig i tilfeller der man har lite data igjen, og samtidig vet man kommer til å bruke mye. Bruker man mye data hele tiden, vil det antagelig være billigere å oppgradere abonnementet til ett som inkluderer mer data. Dermed er dette tilbudet nok først og fremst for de som har behov for mye data i korte perioder.

Jamne sa på pressekonferansen at Telia foreløpig ikke har planer om helt fri databruk, selv om dette finnes i enkelte land.

– Vi vet selvfølgelig at det finnes ubegrenset data i forskjellige varianter i mange markeder, og vi sier aldri aldri til noen ting. Men det vi ser tendenser til er at der hvor det har vært fri bruk tidligere, så begynner man å stramme til – for man får ikke det til å gå opp finansielt. Men da mener vi at denne typen tilbud er en bedre løsning for oss, og gir den samme muligheten i begrensede perioder for kundene, sa Jamne.

Konkurrenten Telenor ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har planer om en tilsvarende løsning.