Lanserer Vivaldi-nettleseren på Raspberry Pi og andre ARM-enheter

Den norske nettleseren Vivaldi, som Opera-gründer Jon von Tetzchner står bak, er nå lansert i en versjon for ARM-baserte enheter, inkludert den populære mini-pc-en Raspberry Pi. Fra før finnes nettleseren i versjoner for Windows, MacOS og Linux.

I en pressemelding skriver Vivaldi at nettleseren nå er tilgjengelig for en rekke Linux-baserte baserte enheter med ARM-prosessorer, blant annet Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 2 and Raspberry Pi 3. Det skal være solgt til sammen rundt 14 millioner enheter av disse enhetene på verdensbasis. Vivaldi for ARM vil også fungere på andre ARM-baserte enheter, som CubieBoard og Asus Tinker Board.

Det er snakk om en eksperimentell versjon av Vivaldi-nettleseren.

Ifølge pressemeldingen kan brukerne selv optimalisere innstillingene i Vivaldi på Raspberry Pi for å få best mulig ytelse. Man kan for eksempel skru av animerte GIF-er for å redusere ressursbruken, eller bruke en spesiell lesevisning for å lese nettsider med minst mulig forstyrrelser. Nettleseren har også innebygde funksjoner for gruppering av faner, ta skjermbilder, samt for å skrive inn notater rett i nettleseren.

Nettleseren kan lastes ned her.

