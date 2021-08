Lanseringsdatoen for Windows 11 er klar

Microsoft kunngjorde i dag at etterfølgeren til Windows 10, som heter Windows 11, skal lanseres og gjøres tilgjengelig for mange 5. oktober i år.

Windows 10-baserte PC-er som oppfyller de nye maskinvarekravene til Windows 11, vil gradvis bli tilbudt oppgradering til Windows 11 gjennom Windows Update, omtrent slik halvårsoppgraderingene tilbys i dag. Microsoft melder at alle kvalifiserte PC-er vil bli tilbudt en slik gratis oppgraderingen innen midten av 2022.

Det er nye PC-er som vil få oppgraderingen først.

I tillegg vil det nok bli mulig å snike i køen, ved å laste ned installasjonsmedier direkte og installere dette på egen hånd, slik det hele tiden har vært med Windows 10.

Windows 10 kan trygt brukes i fire år til

PC-brukere som ikke kan eller ønsker å oppgradere til Windows 11, kan trygt fortsette å bruke Windows 10 i noen år til. Det er først 14. oktober 2025 at Microsoft slutter å støtte Windows 10. Etter denne datoen vil det i utgangspunktet ikke bli gitt ut flere sikkerhetsoppdateringer til Windows 10.

Det kan diskuteres om Windows 11 egentlig er en stor nok oppgradering til at den fortjener et nytt navn. Det har nok vært halvårsoppgraderinger av Windows 10 som har kommet med bortimot like mye nytt, i alle fall når det gjelder brukerrettet funksjonalitet.

Elleve nyheter

Microsoft lister i dag elleve punkter som beskriver nyheter i Windows 11. De fleste av dem har blitt omtalt tidligere, inkludert støtte for widgets, en ny versjon av Microsoft Store (som også kommer til Windows 10), noen nye vinduseffekter, bedre spillopplevelser og en del designendringer, inkludert sentrert oppgavelinje som standard.

De nye maskinvarekravene gjør at en del nok anser lanseringen av Windows 11 som en grei anledning til å fornye seg litt på PC-siden. Dette vet selvfølgelig PC-leverandørene å utnytte, så mange vil stå klare med nye modeller rundt lanseringsdatoen. Om ikke Windows 11 er forhåndsinstallert, er det nettopp slike nye PC-er som først vil kunne oppgraderes til det nye operativsystemet.