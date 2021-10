Lanseringsdatoen til Visual Studio 2022 er klar

Visual Studio 2022, den neste versjonen av Microsoft mest omfattende, integrerte utviklingsmiljø (IDE), er i sluttfasen av betatestingen. Nå er det klart at verktøy vil bli lansert den 8. november i år. Microsoft planlegger et større, virtuelt lanseringsarrangement denne dagen.

Den aller største Visual Studio 2022-nyheten er at dette er den første 64-bitsutgaven. Det vil si at hovedprosessen, devenv.exe, nå kan utnytte langt mer minne enn i dag, hvor den teoretiske grensen er på 4 gigabyte. Tilgang til mer minne kan blant annet bety at det går raskere å laste inn og skifte mellom store og komplekse prosjekter.

Produktivitetsforbedringer

Det loves også forbedringer som kan bidra til raskere kodesøk og -navigering, samt debugging og profilering som kan gjøre det raskere og enklere å løse problemer.

Det loves også mer omfattende kodeforslag ved at Intellicode-funksjonaliteten i større grad enn tidligere skal kunne forutse utviklerens neste skritt.

Nytt er også muligheten for å synkronisere oppsett på tvers av flere enheter, samt full støtte for .Net 6 og C++20.

En oversikt over langt flere av nyhetene i Visual Studio 2022 finnes på denne siden.