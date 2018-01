Lanserte ny telefon i «super-mellomklassen»

Sony Xperia XA2. Foto: Sony

Den store forbrukermessen CES – Consumer Electronics Show – går denne uken av stabelen i Las Vegas, og produktlanseringene står nærmest i kø.

Sony benyttet anledningen til å lansere tre nye telefoner, hvorav to kommer til Norge nå med det første. Den første modellen er Sony Xperia XA2, som Sony kaller for en «super-mellomklassemobil» – hva de nå mener med det. Det finnes også en XA2 Ultra-modell med større skjerm, men det er kun den minste modellen som er annonsert for det norske markedet foreløpig.

En av nyhetene i XA2 er at telefonen har fått et mye større batteri – 3300 mAh mot 2300 mAh i den gamle XA1-modellen. Dårlig batteri er noe av det XA1 har fått kritikk for tidligere, blant annet i tester hos Tek.no hvor telefonen oppnådde bare 5,5 av 10 poeng – blant annet på grunn av batteritiden.

Telefonen har også fått en kraftigere prosessor, en Qualcomm Snapdragon 630 i stedet for en Mediatek-prosessor. Snapdragon 630 er en prosessor beregnet på mobiltelefoner i mellomklassen.

Bedre skjerm og integrert fingeravtrykksleser

En annen oppgradering er skjermen. Mens Xperia XA1-modellen hadde skjerm med oppløsning på 720p, er det en Full HD-skjerm (1080p) som sitter i XA2. Skjermen er 5,2 tommer stor. Men Sony har fortsatt store rammer både oppe og nede, og har vært trege med å hive seg på trenden med «rammeløse» mobiltelefoner.

Ellers legger Sony vekt på kameraet, som er på 23 megapiksler og støtter 4K-videoinnspilling og saktefilm med 120 bilder i sekundet.

En annen nyhet er at telefonen har fått fingeravtrykksleser integrert på baksiden. Telefonen leveres med Android 8.0 Oreo og har støtte for to SIM-kort (dual-SIM). Prisen vil ligge på 3490 kroner i Norge når telefonen kommer på markedet i februar.

I tillegg lanserte Sony også en modell som heter Xperia L2, som er en rimeligere modell (2290 kroner). Denne kommer med en firekjerners Mediatek-prosessor (MT6737T) og 5,5-tommers skjerm med oppløsning på 720p. Også denne vil ha fingeravtrykksleser.

Vi har bedt om et testeksemplar av Sony Xperia XA2, og kommer tilbake med en test senere.