Lanserte Vipps for de under 15

Tidlig krøkes har alltid vært en god strategi for å øke markedsandelen. For selv om Vipps har hatt 3,2 millioner nedlastinger av betalingsappen er det mange igjen. De bør man få tak i før Apple, Samsung, Google eller andre får lokket dem inn i sine Pay-apper. Derfor lanserer Vipps nå en litt nedstrippet variant av appen sin til de som ennå ikke har fylt 15 år.

Forenkle måten barn kan sende og motta penger.

– Vi har jobbet lenge med å tilpasse Vipps-appen slike at den kan brukes av barn. Nå er den klar og kan brukes av alle under 15 år som har et norsk personnummer eller d-nummer. I tillegg må de ha en norsk bankkonto i eget navn, hos en bank som har koblet sine konti til Vipps. De må også ha et eget norsk telefonnummer og begge foreldrene må være Vipps-brukere, sier ansvarlig for produktutvikling i Vipps, Elisabeth Barrie.

Snakke med mor og far: Når appen er på plass i telefonen må man henvende seg til øvrigheten. Foto: Vipps

Hun tror dette vil bli et produkt mange barn kommer til å bli glade for. Vipps får masse henvendelser om dette både fra barn og foreldre. Ikke minst fra de som ønsker å sende penger til barn under femten til jul, bursdager og andre anledninger.

– Barnet kan ikke ta i bruk Vipps uten at begge foreldre eller verger godkjenner bruken i sin Vipps-app. En kan sette i gang, men den andre informeres og må godkjenne. Det er foreldre som får vilkårsendringer i sin Vipps, barnet skal ikke måtte godkjenne, sier hun.

Forenklet

Barna får tilgang til det de voksne får, men de får det på en forenklet måte. De får også en mulighet til å be om penger fra appen. Innen et år kan de motta 8000 kroner og sende 22.000 kroner. De er de samme beløpsgrensene som også gjelder for brukere som er under 18 år.

Hver av de foresatte kan slette barnets profil, da informeres den andre via SMS. Det er lagt inn mange slike sikkerhetsmekanismer som skal gjøre de enkelt for barna, men samtidig trygt for både de og foreldrene.

Ikke bare den ene: Begge de foresatte må være inneforstått og godkjnne bruken før Vipps fungererer på barnets telefon. Foto: Vipps

Vipps tror det er barna selv som kommer til å laste ned appen, men det krever at de har en telefon både for å bruke tjenesten og de må svare på koden som sendes ut når appen skal aktiveres.

– Vi tror mange kommer til å be om penger med en gang. For å kunne sende penger til andre må begge foreldrene godkjenne det. Alle nye som bruker vipps får nå spørsmål om de er over eller under 15. Vi slår opp i Folkeregisteret slik at de som påstår at de er over 15, men ikke er det får ikke adgang.

Mer kommer

Barneversjonen av Vipps er der vanlige Vipps begynte for tre år siden. I starten var det en tjeneste for å sende og motta penger. Det betyr ikke at dette er alt barna vil kunne gjøre med Vipps.

— Vi kommer til å utvikle barneversjonen av Vipps videre, men på en trygg måte, sier Barrie.