Kongen i statsråd har onsdag 20. desember beskikket Lars Christian Aamodt som interimsdirektør for NSM. Han vil begynne 2. januar og oppdraget varer i seks måneder.

– Jeg ser fram til denne perioden og til å bidra til NSMs evne til å levere på sitt svært viktige samfunnsoppdrag, sier Aamodt i en uttalelse på NSMs nettsider.

– Samtidig skal jeg sørge for at det eksterne utvalget får den informasjonen de trenger til å gjøre sine vurderinger og anbefale tiltak. Jeg ønsker også å bruke denne perioden til å sørge for at NSM har et godt fundament å bygge videre på i en sikkerhetspolitisk krevende tid.

Fredag oppnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå NSMs omstridte leieavtale, ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Gikk av umiddelbart

8. desember kom det frem at tidligere direktør Sofie Nystrøm for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gikk av med umiddelbar virkning etter at myndigheten hadde tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner.

– Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sa justisminister Emilie Enger Mehl.

Assisterende NSM-direktør Helge Rager Furuseth tok over ansvaret som leder for NSM intill videre.

– Fortsetter med full kraft

Lars Christian Aamodt er en svært erfaren militær leder, ifølge NSM.

Han er opprinnelig utdannet flyger og har blant annet vært sjef for 338 jagerflyskvadronen og sjef for Operasjonsgruppen ved Ørland hovedflystasjon. Han har vært norsk nasjonal styrkesjef i Afghanistan, og gikk tidligere i høst av som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Han kommer nå fra KPMG hvor han jobbet som konsulent. Ifølge Aamodts Linkedin-profil begynte han i KPMG i november.

NSM skriver at de skal sørge for sitt samfunnsoppdrag fortsetter med full kraft, samtidig som de skal bistå sin nye interimsdirektør i arbeidet med å gjøre all nødvendig og relevant informasjon tilgjengelig for det eksterne utvalget.

– Vi ser også fram til å støtte ham (Aamodt, red.anm.) i arbeidet med å legge et robust grunnlag for en ny fast direktør for NSM, sier fungerende direktør Helge Rager Furuseth i uttalelsen.