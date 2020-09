Lars-Henrik Gundersen blir ny administrerende direktør i NorSIS

Lars-Henrik Gundersen (42) blir ny administrerende direktør i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS). Gundersen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i konsulentselskapet Sopra Steria, og har bred erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid.

– Vi er veldig fornøyde med å få med Lars-Henrik som ny administrerende direktør, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll. Han har den perfekte kombinasjonen av bred fagkompetanse og gode lederevner som trengs for å ytterligere utvikle både teamet vårt og NorSIS sin rolle i samfunnet. Med den pågående koronapandemien er det viktigere enn noensinne å styrke den nasjonale bevisstheten rundt digital sikkerhet, og her har NorSIS et viktig samfunnsoppdrag, sier Merckoll.

Gundersen leder arbeidet med beredskap innen informasjonssikkerhet for Sopra Steria sine kunder, og har jobbet med sikkerhet i hele sitt yrkesaktive liv. De siste årene har han spesialisert seg på sikkerhetskultur og den menneskelige faktoren i sikkerhetsarbeidet. Tidligere har han blant annet jobbet som senior manager for cybersikkerhet i KPMG og vært prosjektleder for informasjonssikkerhet i Politidirektoratet.

Han har master i risiko- og kriseledelse og bachelor i ledelse med spesialisering i jus, prosjekt- og endringsledelse.

– NorSIS er en av de viktigste aktørene i Norge som bidrar med nyttig og nødvendig informasjon om hvordan folk flest og små og mellomstore virksomheter skal forholde seg til de stadig vanligere digitale angrepene på våre verdier. Jeg er ydmyk og stolt over å få lov til å lede dette teamet av faglig kompetente og dyktige medarbeidere i tett samarbeid med styret, sier Lars-Henrik Gundersen.

NorSIS er en ikke-kommersiell og uavhengig organisasjon delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedmålet til NorSIS er å spre kunnskap som gir en tryggere digital hverdag til små og mellomstore virksomheter, inklusiv kommunene og til befolkningen generelt.

Blant de mest kjente gratistjenestene NorSIS har ansvaret for, er rådgivningstjenesten slettmeg.no og nettvett.no. Slettmeg.no hjelper dem som opplever at de blir krenket på nett, og nettvett.no er et nettsted med informasjon, råd og veiledninger for sikker nettbruk.

I oktober koordinerer NorSIS for tiende gang Nasjonal sikkerhetsmåned. Et av målene med kampanjen er at flest mulig norske virksomheter tilbyr sine ansatte en opplæringspakke for å styrke den enkelte ansatt sine digitale ferdigheter.

– I et samfunn som blir stadig mer digitalisert, er forståelige, faglige og uavhengige råd og opplæring i informasjonssikkerhet viktigere enn noensinne. Derfor skal vi fremover jobbe med å forsterke og tydeliggjøre vår rolle som et naturlig kontaktpunkt for dette hos målgruppene våre. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven, sier den nyutnevnte administrerende direktøren i NorSIS.

Lars-Henrik Gundersen tiltrer sin nye stilling etter nærmere avtale med styret.