Lastpass gjør endringer på gratistjenesten for å tjene mer penger

Den populære passordtjenesten tar grep for å bedre inntjeningen, rett og slett ved å innføre noen begrensninger for dem som ikke betaler for seg.

Antall enheter man kan bruke mot Lastpass er fortsatt ubegrenset, men fra 16. mars innfører de et skille mellom datamaskiner (bærbare og stasjonære) og mobile enheter (smartmobiler, nettbrett og klokker).

Gratispassasjerene må velge én av de to kategoriene. Ønsker man begge deler så vil det kreve et premium-abonnement til 3 dollar i måneden, skriver selskapet i en kunngjøring.

Support over e-post vil også bli forbeholdt betalende kunder, men her blir endringen iverksatt først to måneder senere, den 17. mai.

Nyheten blir kanskje ikke godt tatt imot av Lastpass-brukere, men gir mening fra et forretningsperspektiv, skriver The Register, som hevder at tjenesten er den beste i markedet blant passordlagringstjenestene som ikke koster noe. Nettopp derfor har det vært få gode grunner til å betale for abonnement tidligere.

LogMeIn, eierselskapet som kjøpte Lastpass for 110 millioner dollar i 2015, ble for et drøyt år siden selv kjøpt opp av et privat investeringsselskap, og tatt av børs. Lastpass oppgir å ha mer enn 20 millioner brukere.