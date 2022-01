Legelisten.no ville skape verdi for pasienter og leger: – Ren belastning

Det var bikkjekaldt i Oslo, men de to ingeniørene bak Legelisten.no tok seg likevel en flaske champagne utendørs på Teaterplassen på Grønland da dommen fra Høyesterett var klar i starten av desember.

For det var faktisk nettopp på Teaterplassen de møttes aller første gang, for rundt ti år siden. Lars Søraas etterlyste utviklerhjelp til en ny forretningsidé. Roger Kristiansen meldte seg. Så viste det seg at de to bodde rett over veien for hverandre på Grønland.

Digi.no møter dem digitalt en uke etter det som ser ut til å være et endelig punktum i en seks år lang juridisk prosess om nettstedet Legelisten.no.

– Fornøyd og lettet, sier Kristiansen om dommen.

Legeforeningen, som førte saken for Høyesterett, ser det ikke på samme måte.

– En belastning for legene som gir merarbeid og er lite egnet til å gi læring eller bidra til økt kvalitet, skriver Legeforeningen til Digi.no.

Ønsket samarbeid, havnet i tvist

Da ideen fortsatt var nettopp bare en idé, tok Søraas kontakt med Legeforeningen.

– Det som er helt avgjørende for at en slik tjeneste skal kunne lykkes, er at fastleger finner tjenesten nyttig og at den dekker deres behov, skrev Søraas i en e-post til Allmennlegeforeningen i august 2009.

Dette er saken Legelisten.no ble opprettet i 2012 og er et nettsted der pasienter kan gi anonyme beskrivelser og stjerne-vurderinger av fastleger, tannleger og annet helsepersonell. Formålet er å gjøre det lettere for pasienter å velge behandler. I 2015 klagde en tannlege Legelisten.no inn til Datatilsynet. Flere debatter og klager fulgte. Flere leger ønsket å reservere seg mot anonyme vurderinger på nettstedet. I 2017 påla Datatilsynet Legelisten.no å tilby slik reservasjonsrett. Legelisten klagde til Personvernnemnda og fikk medhold. I 2019 saksøkte Legeforeningen staten ved Personvernnemnda. De ville ha en prinsipiell vurdering av det relevante GDPR-regelverket. Skal hensynet til forbrukerne veie tyngre enn hensynet til legenes personvern? Etter å ha tapt i både tingretten og lagmannsretten, fikk Legeforeningen saken opp i Høyesterett i november 2021. Legeforeningen tapte saken, og leger har dermed ikke rett til å reservere seg mot anonyme vurderinger på nettstedet.

Legekontorene har egne hjemmesider, lød svaret fra. De så ikke behovet for en slik løsning.

Søraas insisterte på at tjenesten ville kunne tilby betydelig verdi både for leger og pasienter, men fikk ikke til et videre samarbeid.

– Så tenkte vi at da får vi gjøre det selv, da, sier Søraas.

Etter det har det kun vært sporadiske møter, blant annet om hvordan de kunne redusere personvern-ulempene.

Legeforeningen forteller Digi.no at det var mange aktører som henvendte seg til dem på denne tiden med ideer til digitale løsninger og ønsker om å selge hjemmesider.

– Omfanget gjorde at det sjelden var anledning til å gå i detaljerte samtaler. Da Legelisten.no senere tok kontakt hadde Legeforeningen mottatt flere henvendelser fra kritiske medlemmer som reagerte på måten de ble utsatt for anonyme kommentarer. Da hadde Legelisten.no allerede definert premissene, og det var ikke mulig for Legeforeningen å gå inn på noe samarbeid på de vilkårene Legelisten stilte, skriver Cecilie T. Hallan, advokaten som har ført saken for Legeforeningen i alle rettsinstanser, på e-post til Digi.no.

Tidenes lengste vedtak fra Datatilsynet

Etter de første klagene ga Datatilsynet Legelisten.no rett i at de kunne publisere de anonyme vurderingene. Men Personvernnemnda ba Datatilsynet se på saken en gang til.

Datatilsynet snudde og ba Legelisten.no åpne for at leger kunne reservere seg. Vedtaket på over 40 sider skal ha vært det lengste vedtaket Datatilsynet hadde skrevet til da.

Da begynte mailene om reservasjon å strømme inn.

– Roger begynte å få inn e-post fra leger som ville reservere seg. Vi fikk inn over 1000 forespørsler i løpet av de første par dagene, sier Søraas.

Mange av e-postene så like ut, som om de hadde brukt samme mal, og mange forespørsler var på vegne av mange leger. Hele kommuner ba om at alle deres leger skulle få reservere seg, forteller han videre.

– Det var da vi forsto det. Hvis dette vedtaket blir stående, ligger vi ganske tynt an. Nettsiden har ikke mye verdi hvis ingen er oppført der, sier Søraas.

Med hjelp fra advokat klagde de på vedtaket og ba om oppsettende virkning, slik at de kunne fortsette som før mens klagen ble behandlet i Personvernnemnda.

Denne gangen fikk de gehør, men Legeforeningen ønsket å prøve saken i retten.

Med sakspapirer, klager, anker og innspill vokste saksmappa. Da saken skulle opp i Høyesterett var fakta-utdraget på 1700 sider.

Drøftet nettstedets indeksering

Blant punktene i saken kom til og med metoden for indeksering av sidene på nettstedet opp.

I headeren på HTML-koden for nettsider er det mulig å legge inn en «no index»-tag. Da vil de store søkemotorene ikke indeksere opp siden, og et vanlig googlesøk vil ikke gi treff på siden.

Legeforeningen ønsket en slik løsning, slik at søk på legens navn i en søkemotor ikke ville gi treff på Legelisten.no.

– Vi har ansett det som ganske inngripende. I underkant av 10 prosent av trafikken kommer fra forsiden vår, resten kommer fra andre steder. Så det ville jo i effekt tatt ned i hele tjenesten, sier Kristiansen.

De har likevel valgt å bruke no-index i visse tilfeller. Leger som har lav score og få vurderinger, skjules fra søkemotorer.

Moderer alle innlegg

Alle vurderinger blir lest gjennom av et menneske før de legges ut, forteller Kristiansen.

– I den første versjonen i 2012 gjorde vi ikke det, og vi skjønte fort at det var nødvendig. Vi gjør det delvis selv, men har en ekstern som hjelper til med diskusjoner rundt de litt vanskelige vurderingene, sier han.

Latterliggjøring, anklager om lovbrudd og feilmedisinering publiseres ikke på siden, forteller de videre, og med over 100.000 publiserte vurderinger har det vært litt å gå gjennom. Rundt 30.000 vurderinger har ikke kommet gjennom modereringen.

Helsepersonell har mulighet til å skrive offentlig tilsvar til en vurdering eller kontakte Legelisten.no med kommentarer. Slik kan de påvirke modereringen.

– Legeforeningen ser ut til å mene at dette er tilnærmet umulig på grunn av taushetsplikten, men det er mye man kan si om hvordan man vanligvis jobber og hvordan klinikken drives, sier Kristiansen.

Ikke godt nok, mener Legeforeningen.

– Vi ser at altfor mange kommentarer som inneholder grove personkarakteristikker blir publisert. Dette til tross for at alle kommentarer ifølge Legelisten blir lest gjennom, skriver Hallan.

Ønsker fortsatt samarbeid

Legelisten.no sier de gjerne skulle hatt tettere dialog med Legeforeningen.

– Det er mulig å se for seg at Legelisten kunne bidra til å forbedre legenes hverdag. Vi er åpne for samarbeid, sier Søraas.

Legeforeningen opplever samarbeid som vanskelig.

– Som vi har løftet frem gjennom hele prosessen, innebærer Legelisten.no betydelige ulemper for våre medlemmer, og et samarbeid ville blant annet forutsette at Legelisten.no er villig til å forbedre løsningene og redusere de personvernmessige ulempene i vesentlig grad, sier Hallan.

Legeforeningen stiller seg også spørrende til hva slags verdi Søraas mener Legelisten.no kan gi legene.

– Erfaringen så langt er at Legelisten.no er ren belastning for legene, gir merarbeid og at kommentarene på nettsiden ikke er egnet til å gi verken læring eller bidra til økt kvalitet, blant annet fordi de er anonyme og i mange tilfeller lite saklige, sier Hallan.

Legeforeningen skriver i egen blogg at de er bekymret for konsekvensene.

– Det er uheldig at leger og annet helsepersonell ikke har et sterkere vern mot anonym omtale. Vi mener at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.