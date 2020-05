Legemiddelfabrikk rammet av datavirus – får følger i Halden

Ifølge Halden Arbeiderblad er det sendt et varsel til de ansatte der det bekreftes at selskapet har blitt utsatt for et løsepengevirus. Avisa erfarer at det dreier seg om et betydelig beløp.

– Jeg kan bekrefte at FreseniusŽ IT-avdeling har oppdaget et virus på bedriftens datamaskiner. Fabrikken i Halden fortsetter produksjonen med noen begrensninger, skriver kommunikasjonssjef Steffen Rinas ved det tyske legemiddelfirmaet i en epost til VG.

Den norske delen av selskapet har ifølge egne nettsider 600 medarbeidere, og i Halden produseres det vannbaserte legemidler til infusjon, injeksjon, skylling og desinfeksjon.