Legene fant ikke IT-løsningen de trengte: Nå har de eget selskap og en løsning som kan eksporteres til hele verden 

Medgründer i det nye selskapet Ledidi, Einar Martin Aandahl, er transplantasjonskirurg med mange års forskningserfaring både fra Norge og USA. Fra 2015 fikk han ansvaret for å holde orden på den viktige listen over alle med behov for transplantasjon her i landet. Det er OUS Rikshospitalet som har det nasjonale ansvaret for å holde den oppdatert.