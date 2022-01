Lei årskavalkade: 38 kjente dataangrep rammet norske virksomheter i 2021

Det andre datainnbruddet i Stortingets servere på kort tid og en rekke løsepengevirus-angrep som skapte store problemer for Choice Hotels og Amedia og satte Østre Toten kommune helt ut av spill: 2021 har vært et hektisk år for IT-sikkerhetsbransjen. Til sammen er det registrert 38 gjennomførte angrep mot norske virksomheter i løpet av 2021, ifølge en oversikt som er lagt ut på Discord-forumet Norsec, der rundt 700 studenter, nyutdannede og erfarne IT-sikkerhetsfolk diskuterer cybersikkerhet og -angrep.