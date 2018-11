Lei av alle cookie-varslene? Nå kan Opera fjerne dem

Med den nye personvernforordningen GDPR fant mange flere nettsteder det nødvendig å innhente samtykke fra brukerne om at nettstedene får legge igjen informasjonskapsler (cookies) på brukernes enheter. Mange gjorde dette tidligere også, men mengden har definitivt økt i år.

Dette har blitt så utbredt at det har blitt en stor plage for mange, og spesielt for nettleserbrukere som stadig er innom ulike nettsteder de ikke har besøkt tidligere.

Ute av syne

Det finnes selvfølgelig nettleserutvidelser som kan ta seg av slikt, men nå har Opera fått innebygd støtte for å blokkere slike dialoger. I første omgang gjelder dette bare Android-utgaven av nettleseren, men ifølge The Verge skal Opera Software ha opplyst at den samme funksjonaliteten skal komme til Opera for andre plattformer om ikke så lenge.

Blokkeringen må aktiveres av brukeren. Dette gjøres under innstillingene for annonseblokkering, hvor det nå er et eget valg for blokkering av cookie-dialoger, men også men mulighet for automatisk å samtykke til slike dialoger.

Innstillingen vil dog ikke blokkere bruken av cookies. Det gjøre med de samme innstillingene som tidligere.

I praksis skal dette bety at brukerne slipper å se cookie-dialogene på mest brukte nettstedene. Opera tar bruk et kombinasjon av CSS-regler og JavaScript-heuristikk for å få til dette. Så langt har dette blitt testet på rundt 15 000 nettsteder.

