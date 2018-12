Lekkede dokumenter avslører sensitiv kommunikasjon mellom EU-diplomater

De sensitive dokumentene skal ha blitt tilgjengelige gjennom hacking som har foregått gjennom en årrekke, skriver New York Times , som skal ha fått tilgang til om lag 1.100 dokumenter.

Ett dokument beskriver møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Finland i sommer som «vellykket, i hvert fall for Putins del».

I et annet dokument kommer det fram at den kinesiske presidenten Xi Jinping beskriver Trumps taktikk som «en freestyle boksekamp uten regler». Han skal ifølge diplomater også ha uttalt at Kina ikke vil la seg herse med av USA, selv om en handelskrig vil ramme hardt.

Dokumentene skal ha blitt kopiert fra et sikkert nettverk i en periode på tre år, og de er publisert på en åpen nettside som hackerne opprettet.

Hackerne skal ha brukt samme metoder som det kinesiske hackere med bånd til landets forsvar tidligere har benyttet, ifølge New York Times.