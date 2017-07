Les IT-skrekkhistoriene: «El-overfølsom» mor pakket TV-tuneren inn i aluminiumsfolie

Redaktørene våre har for lengst tatt sommerferie, og vi journalister vil helst sitte i sola og spise is.

Men vi kan ikke skrive artikler og spise is samtidig. Derfor har vi latt digi.no sine lesere skrive stoffet for oss.

Som resultat av en artikkelserie fra 2015 kalt skrekkhistorier fra IT-bransjen, har vi over 500 historier liggende. Vi har skummet gjennom og plukket ut noen av de beste. Nedenfor kan du kose deg med et lite utvalg.

PS: Har du en historie? Skriv den inn i skjemaet nederst i denne artikkelen.

El-overfølsom

En leser forteller: Jobbet for en del år siden i elektronikkfortetning, og hadde problemer med en familie der alle var såkalt el-overfølsom - de mener de får plager av elektromagnetisk stråling. Moren i familien, som påsto gang på gang at hun hadde det verst, kom inn for å klage på en TV-tuner som hadde dødd.



Jeg tar imot tuneren som er pakket inn i cirka ti lag med aluminiumsfolie, med et lite hull på fronten for å ta imot signalene til fjernkontrollen.

Hele greia lukter brent og folien blir mørkere og mørkere jo flere lag jeg tar av. Jeg forklarer at tuneren blir varm og ved å pakke den inn på den måten overoppheter den, og det er bare flaks at den ikke har antent.

Jeg forklarer videre at hun ikke vil få ny tuner på garanti. Mora mener at tunerer må pakkes inn slik, ellers får de så vondt i hodet når de skal se på nyhetene.



Mora klikker i vinkel og får resten av familien inn i butikken der de alle står å kjefter meg ned før de yngre begynner å rive ned ting i hyller og ta på flatskjermene med klissete fingre. De er da jeg får nok og sier til dem:



I dette bygget er det 4 trådløse nettverk, 3 trådløse telefoner, høyspentledninger bare meter fra veggen, det er togskinne 10 meter bak huset, vi har basestasjon for mobil på taket, butikken vegg i vegg er en elektroinstallatør og dere har stått foran en vegg med ca 40 flatskjermer, 5 HDMI switcher, 3 tunere og en DVD spiller de siste 15 minuttene.

Da ble alle plutselig veldig dårlige og måtte forlate butikken. Så de aldri igjen.

Hvor er loopen?

Jobbet i IT-avdelingen i kommunen, med ansvar for skolene. Ble ringt opp en dag fra en IT-ansvarlig lærer på en skole som jeg ikke har vært på tidligere, hvor alt var nede. Reiste ut dit, og fant fort ut at det var en loop i nettverket.

IT-ansvarlig begynner å bli forbanna og gjør seg klar til å konfrontere en elev og gi nedsatt oppførselskarakter. Etter litt napping i kabler på switcher, finner jeg ut hvilken port loopen kommer fra, og vi begynner å gå rundt i lokalene til vi finner riktig punkt i veggen: Inne på lærernes arbeidsrom.

IT-ansvarlig på skolen blir flau, og innrømmer at det var hans arbeidspult vi fant loopen ved.

7 års utdanning, men...

Det var en lege på et stort sykehus i Oslo som meldte inn en request på lengere musekabel. Local support tok turen innom kontoret for å titte på problemet.

Der lå musa helt til venstre på pulten, kabelen stod i spenn og løftet maskinen opp i bakkant. Legen klagde på at musepekeren ikke gikk lenger til venstre på skjermen og måtte ha en skjøtekabel.

Maska ble lang når den lokale supportressursen løftet musa og flyttet den tilbake på musematta.

Lite minne

Har en sjef som klagde på for lite minne i maskinen. Jeg tok en titt og fant ikke mindre en 60 åpne vinduer. ALT-TAB response var overveldende for å si det slik.

Det viste seg at han åpnet alle mail han skulle gjøre noe med, og de 60 vinduene var backloggen hans. I stedet for å prøve å endre rutinene hans doblet jeg RAM-kapasiteten.

Trådløst

En tid jobbet jeg på support for en av våre største leverandører av trådløse telefoner. En dag fikk jeg en samtale fra en i den eldre garde.

– Jeg har kjøpt en slik trådløs telefon av han Hansen på hjørnet, du vet han sønnen til Gamle Erik fra Mo.

Det skal legges til historien at dette var nasjonal telefonsupport, og vi satt i Irland, så jeg ante virkelig ikke hvem Hansen på hjørnet var.

– Det står bare "Base" og blinker i displayet, og jeg får ikke summetone.

Dette var et veldig tydelig tegn på at håndsettet ikke hadde kommunikasjon med basen, og jeg begynte på en standard feilsøkingsprosedyre.

– Kan du snu basen på hodet? Det er den enheten som du setter håndsettet til lading på.

– Ja, da har jeg gjort det.

– Fint, kan du påse at alle kabler sitter godt festet i den basen?

- KABLER?! HAR JEG IKKE KJØPT EN TRÅDLØS DA?!

Det ble en lang samtale etter dette hvor jeg måtte forklare kunden litt elementær teknologi.

En jobb for en konsulent

Det værste eksempelet jeg har er fra et par år siden. Jeg jobber som IT-konsulent, og en av brukerne ringte til meg og sa at tastaturet hadde gått amok.

Hun hadde skrudd på PC-en, og i feltet for passordet kom det bare stjerner. Jeg ba henne om å prøve å skrive passordet sitt, men hun sa hun fikk beskjed om at passordet var feil.

Vi prøvde alt mulig: Koble fra tastaturet og sette det inn igjen, bytte batterier. Blåse rent for støv. Ingenting hjalp. Til slutt fant jeg ut at jeg bare måtte kaste meg i bilen og reise dit for å finne ut hva som var galt. 2 timers kjøretur.

Da jeg kom dit fant jeg en musematte som lå halvveis oppå tastaturet og klemte ned halvparten av tastene. Jeg flyttet musematten og dro hjem. Oppdrag utført

