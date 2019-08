Levetiden til den originale Chromecasten nærmer seg trolig slutten

Google fikk et skikkelig blinkskudd da selskapet lanserte Chromecast i juli 2013. Lav pris – opprinnelig 290 kroner i Norge – og etter hvert temmelig bred støtte hos blant annet strømmetjenester, har bidratt til at det er solgt mange titalls millioner slike enheter. Det nyeste tallet vi har sett er fra 2017. Da var det blitt solgt 55 millioner enheter med Chromecast-støtte.

Mange av disse er nok dyrere og mer avansert enheter enn den første utgaven, som hadde produktnummeret H2G2-42, en referansen til boken «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy» av Douglas Adams. Trolig brukes den opprinnelige versjonen fortsatt av mange, men etter seks år ser det ut til at levetiden så smått begynner å nærme seg slutten.

Ikke helt ennå

Google har ikke kunngjort noen sluttdato, men ifølge nettstedet 9to5Google har selskapet sluttet å utstyre fastvaren til enheten med ny funksjonalitet og nye versjoner av Chrome. Allerede henger den første generasjonen av Chromecast et stykke bak de nyere enhetene når det gjelder versjonsnummer på fastvaren.

– Chromecast feiret nylig sin sjette fødselsdag. Vi er begeistret over at noen av våre tidligste brukere fortsatt setter pris på førstegenerasjonsenheten, og vi fortsetter å oppdatere den med feil- og sikkerhetsfikser, skriver Google i en uttalelse til 9to5Google.

Salget av første generasjons Chromecast skal ha opphørt 29. september 2015. I ettertid har det kommet to nyere generasjoner, samt spesialutgavene Chromecast Audio og Chromecast Ultra. Formelt er det bare tredje generasjons Chromecast, samt Chromecast Ultra som selges i dag.