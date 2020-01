Statsminister Erna Solberg viste fredag fram sin nye regjering, som etter at Frp trakk seg er blitt en mindretallsregjering av Høyre, Venstre og Krf.

* Linda Cathrine Hofstad Helleland (42) tar over som ny distrikts- og digitaliseringsminister. Hun har fram til nå vært stortingsrepresentant for Høyre.

* Norges første rene digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, er utnevnt til kommunal- og moderniseringsminister.

Det kan betraktes som et opprykk for Astrup, som nå blir herre i eget hus. Digitaliseringsministeren har som kjent ikke eget departement, men er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Statssekretær Paul Chaffey (H) blir Hellelands høyre hånd, og vil således fortsette arbeidet med digitaliseringspolitikken og «digital agenda». Slik han har gjort i hele Solberg-regjeringens levetid gjennom skiftende konstellasjoner.

To stykk IT-ministre

Ny IT-duo: Nikolai Astrup og Linda Helleland vil jobbe nært i arbeidet med digitaliseringspolitikk. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Astrup har besøkt svært mange IT-virksomheter og brukt mye tid på å sette seg inn i næringens muligheter og utfordringer det siste året. Han har også vært en gjenganger som innleder på en mengde IKT-relaterte konferanser.

At han nå blir kommunal- og moderniseringsminister, betyr ikke at han beveger seg altfor mye bort fra digitalisering. Tvert imot.

– Jeg er jo kommunal- og moderniseringsminister, og hvis vi skal øke innovasjonsgraden i offentlig sektor og sørge for at vi fornyer oss, så vil digitalisering også der være et viktig virkemiddel. Så jeg kommer til å samhandle tett med Linda i oppfølgingen, og vi har jo startet arbeidet med to stortingsmeldinger som Linda skal følge opp, som også har relevans for meg, sier Astrup til digi.no.

Så for oss som er opptatt av IT og digitalisering er det kanskje lov å håpe at vi nå har fått to digitaliseringsministre?

– Ja, man bærer alltid litt med seg.

Men om man nå har fått to ministre med digitalisering som område, så ga Helleland tydelige signaler om at hennes digitaliseringsfokus nok ligger mest som en forlengelse av rollen som distriktsminister.

– Det er som distriktsminister en veldig glede at vi har kommet så godt igang med digitaliseringen, for det er også der muligheten ligger for folk å kunne bo og leve og gjøre akkurat hva de vil rundt omkring i hele landet. Derfor er det utrolig spennende å kunne ta fatt på denne oppgaven, og ikke minst å jobbe tett sammen med deg, og bidra til at Norge skal bli enda bedre å bo og leve i, sa Helleland til Astrup da han overleverte nøkkelen til departementet.

Stusser over distrikt

Distrikt er en helt ny merkelapp på digitaliseringstaburetten. Det er også et tillegg som får administrende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge til å stusse.

– Det jeg er glad for er at vi får en kommunalminister som er sterk på digitalisering både i kunnskap og engasjement. Så stusser jeg over at vi får en distrikt- og digitaliseringsminister i tillegg, hvis du skjønner hva jeg mener, sier Austlid til digi.no.

IKT-Norge-toppen hadde i stedet ønsket seg en tydeliggjøring, og helst at digitalisering ble løftet opp til Statsministerens kontor eller Finansdepartementet, som har mer makt og penger å rutte med.

Austlid er mer fornøyd med at Venstre rykker inn i næringsdepartementet med Iselin Nybø som minister, etter å ha vært statsråd for forskning og høyere utdanning.

– Venstre er et gründerparti som både har vært opptatt av arbeidsplassene vi skal skape, og som har lovet mye på gründervennlig næringspolitikk. Her forventer jeg en oppfølging nå, ikke minst på opsjonsbeskatningen som ikke funker i dag.

Glad er hun også for at regjeringen nå får en finansminister i Jan Tore Sanner (H), som også har hatt digitalisering i sin fagportefølje i rollen som KMD-minister fra 2013 til 2018.