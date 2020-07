Linus: – Overbevist om at vi får andre språk i kjernen

I et intervju med VMwares åpen kildekode-sjef, Dirk Hohnde, har Linux-sjefen Linus Torvalds luftet sine tanker om hvilke språk som etter hans mening kan brukes i operativsystemets kjerne.

Dette skriver The Register.

Inntil videre er C det eneste valget, og språket har etter hvert fått mange år på baken.

Cobol-tilstander?

– Er det fare for at vi bli 2030-tallet Cobol-programmerere?, spurte Hohnde.

– C er fortsatt et topp 10-språk, lød svaret fra Linus Torvalds.

Men han nevnte også at for ting som ikke er spesielt sentrale i selve kjernen, slik som drivere, ser kjerneteamet på muligheten til å ha grensesnitt til dette i for eksempel Rust.

– Jeg er overbevist om at det kommer til å skje. Det er ikke sikkert det blir Rust, men det vil skje at vi har ulike modeller for å skrive denne slags ting, og C vil ikke være den eneste, sa Torvalds.

