Linus Torvalds om IT-bransjens innovasjons-fokus: – Det er pisspreik!

– Innovasjonen IT-bransjen hele tiden snakker om, er pisspreik. Hvem som helst kan være innovative. Det er ikke det det handler om. 99 prosent av det å være innovativ handler om å gjøre jobben.

Det sier Linus Torvalds til den britiske teknologiavsien The Register.

Finnen er hjernen bak operativsystemkjernen Linux. Torvalds mener hjørnestenen i innovasjon ligger i arbeidet som legges ned i ideen – ikke ideen i seg selv.

En ide er ikke innovasjon

Linux-gründeren sier at suksessfulle prosjekter handler om å stå løpet helt ut, samtidig som de involverte legger ned masse jobb etter at ideen er født.

For 20 år siden var Linux bare en liten parentes i den store sammenhengen, men i dag kjører stort sett alle tungregnemaskiner med Linux som grunnstamme.

Linux dominerer også store deler av servermarkedet, og Android kjører med Linux-kjernen i bunn av sitt operativsystem.

Tusenvis av utviklere jobber med samme prosjekt

Dermed har Linux-prosjektet på kort tid blitt et av de mest vellykkede teknologiske samarbeidene i vår levetid, skriver den britiske teknologiavisen.

Siden 2005 har rundt 13 500 forskjellige utviklere bidratt til prosjektet som baserer seg på åpen kildekode.

– Vi har gjort dette i 25 år. Et av de vanligste problemer vi har er at utviklerne våre tråkker hverandre på tærne. Dermed har en stor del av jobben vært organiseringen og flyten i koden, slik at uoverensstemmelsene vedrørende prosjektet forsvinner helt, sier Torvalds.