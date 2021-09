Linus Torvalds røper Linux’ sanne fødselsdag

Linux-baserte operativsystemer ligger i dag til grunn for store deler av verdens teknologibruk, enten de milliarder av brukerne vet det eller ikke.

Alt fra nettskyplattformer til underholdningssystemet i bilen, bredbåndsruteren, smartklokker og mobiltelefoner, for å nevne noe, skylder en stor takk til noe som begynte for 30 år siden, som et hobbyprosjekt.

Det var på ettermiddagen den 17. september 1991 at Linus Torvalds lastet opp den aller første utgaven av Linux-kjernen, versjon 0.01.

– Utgivelsen ble aldri annonsert offentlig, og jeg informerte bare en håndfull mennesker via e-post om opplastingen. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, for selv om det ikke ble markert, så er denne datoen den ekte 30 års fødselsdagen til den faktiske koden, skrev Torvalds på fredag.

Jubileet kommer samtidig med at han er dypt engasjert i arbeidet med den kommende versjon 5.15 av Linux-kjernen. En tidlig «release candidate 2» ble sluppet natt til mandag denne uka. En stabil utgave kan ventes i begynnelse av november, ifølge nettstedet Phoronix.

Flere merkedager

Linus var 21 år gammel da han som hovedfagsstudent ved Universitetet i Helsinki la ut den første kjernen som fri programvare. Kildekoden ble delt på ftp.funet.fi.

Det skal ha vært administratoren for sistnevnte FTP-server, Ari Lemmke, som kom opp med Linux-navnet. Torvalds vurderte selv på et tidspunkt å kalle prosjektet «Freax».

Kjært barn har mange navn, sies det. I dette tilfellet har hjertebarnet flere bursdager. En dato som ofte har vært brukt er 25. august 1991, da prosjektet formelt ble kunngjort. Eller 5. oktober 1991, da Linus annonserte den første offisielle utgaven av Linux, versjon 0.02.

Linux-prosjektets utrolige reise fra hobbyprosjekt til verdensledende teknologi er noe vi tidligere har omtalt en rekke ganger, blant annet i forbindelse med 20-årsjubileet i 2011.