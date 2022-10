En rekke brukere av Linux-distribusjonene Ubuntu og Kubuntu virker opprørt etter å ha fått uønsket «reklame» i kommandolinjen den siste tiden.

Ved oppgradering av OS-et med apt-verktøyet (advanced package tool) dukker det opp en oppfordring om å prøve Ubuntu Pro beta.

Pro-utgaven er blitt gratis å bruke på inntil fem maskiner, lyder beskjeden fra utgiveren Canonical.

Meningene ser ut til å være delte om dette er spam, utidig markedsføring eller snarere å anse som en relevant nyhet.

Påstand om kritisk feil

Påfunnet har til og med utløst en egen bug-rapport.

– Den nye meldingen krysser en grense for hva som er smakfull tilleggsinformasjon og påvirker brukeropplevelsen negativt, fremgår det av rapporten.

I kommentarfeltet under finnes det til og med systemadministratorer som hevder at endringen er en «kritisk feil».

Akkurat det er vel kanskje å dra det vel langt, ettersom vedkommende oppgir at det uventede tekst-tillegget knakk en tjeneste de bruker for å overvåke nye tilgjengelige oppdateringer for en hel infrastruktur, hvorpå en annen bruker svarer følgende:

– Rett skal være rett, dette er ikke maskinlesbare utdata, og du bør ikke parse det. Vennligst bruk riktig verktøy til den slags.