Lite brukt tast har fått viktig rolle med Intels nye prosessorer

Intels 12. generasjon med Core-prosessorer er basert på det man kaller for store og små kjerner (Big.Little), hvor de store leverer mye regnekraft, mens de små først og fremst er energieffektive. Mens de store er ment for å kjøre oppgavene som haster mest – typisk det som skjer i vinduene forgrunnen på skjermen, blir gjerne bakgrunnsoppgaver overlatt de mindre kraftige, men altså mer energieffektive kjernene.

Skaper flere typer problemer

I utgangspunktet er dette en god idé, som lenge har blitt brukt på smartmobiler. Men det har også skapt noen problemer. Det ene er at det ikke alltid er oppgavene som kjøres i forgrunnsvinduet det haster mest med. En utvikler eller videoredigerer ønsker kanskje heller at regnekraften til P-kjerne, som de kraftigste kjernene kalles, brukes på kompileringen eller kodingen av video, selv om denne kanskje gjøres i bakgrunnen.

Et annet problem som har oppstått, er at enkelte PC-spill ikke fungerer på de nye prosessorene fordi DRM-programvaren i spillene feilaktig gjenkjenner de energieffektive E-kjernene som et annet system (enn det det ble installert på). Det kan føre til at spill krasjer eller avsluttes, skriver Intel.

Kan skrus av

Intel foreslår samtidig løsninger på dette. I BIOS-innstillingene kan det finnes en innstilling kalt «Legacy Game Compatibility Mode». Dersom denne skrus på, får den lite brukte Scroll Lock-tasten på tastaturet en ny funksjon. Angivelig kan man, ved å skru på Scroll Lock, deaktivere E-kjernene i prosessoren, slik at alle prosesser kjøres på P-kjerner.

Ved å skru av Scroll Lock igjen, bli E-kjernene på nytt tilgjengelige.

Turboknappen

The Register er blant teknologinettstedene som omtaler dette, blant annet på bakgrunn av denne tvitringen, hvor en bruker kaller Scroll Lock-tasten for den nye turboknappen.

Eldre PC-brukere vil kanskje huske at mange PC-er hadde en turboknapp. Men i motsetning til det man skulle tro, og i motsetning til Scroll Lock-knappen, innebar et trykk på den opprinnelige turboknappen at klokkehastigheten gikk ned. Årsaken var at raskere prosessorer kunne få programmer, blant annet spill, til å kjøre for raskt, siden timingen av hendelser ble knyttet til CPU-klokken istedenfor en sanntidsklokke.