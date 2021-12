Log4-patch inneholder selv sårbarheter som kan utnyttes av hackere

Apache-patchen «Log4J 2.15.0» skulle tettete sikkerhetshullet «Log4Shell», men sikkerhetsfiksen inneholder to sårbarheter som kan utnyttes i cyberangrep. Det skriver Ars technica.

Apache anbefaler derfor å installere den nyeste versjonen av patchen, 2.16.0, så fort som mulig. Ferske tall fra Check point viser at selskapet har avverget 1.8 millioner angrep.

Alvorlige feil

De to sårbarhetene gjør det blant annet mulig å utføre et «denial-of-service» angrep - der hackerne kan ta den infiserte enhetene helt ned. Patchen inneholder også en «information disclosure»-feil som gjør at man også kan laste ned data fra infiserte enheter.

Det er sikkerhetsforsker Nathan Sportsman i sikkerhetsselskapet Praetorian som har funnet de to alvorlige sårbarhetene i sikkerhetsfiksene fra Apache.

– Vi har gitt tekniske data om problemene til Apache, men anbefaler at kundene oppgraderer til den aller nyeste versjonen, skriver Sportsman i et innlegg på sikkerhetsbloggen. Sikkerhetsforskeren går også igjennom sårbarhetene i en video.

Åpner for fjernkjøring av kode

Flere hundre produkter fra flere av de største programvareleverandørene er påvirket av sikkerhetshullet i Java-biblioteket.

NSM har bedt norske virksomheter som ikke har full oversikt over egne systemer om å stenge ned tjenester. Sårbarheten i det Java-baserte loggrammeverket åpner for fjernkjøring av vilkårlig kode.

– Svakheten kan brukes til å få kontroll på interne systemer. Kontrollen kan brukes til alt fra å utvinne kryptovaluta til å stjele data, sa sikkerhetsekspert Erling Schackt i Check point til digi.no på mandag og fortsatte:

– Har et system først blitt infisert, vil hackere prøve å få godt fotfeste i det. Deretter prøver de å tilegne seg flere rettigheter for å bevege seg internt i virksomheters nettverk. Alt som kan benyttes av hackere for å tjene penger, vil utnyttes.